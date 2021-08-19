Сергій "Боцман" Коротких: "Правда про загибель Віталія Шишова нікому не потрібна"

Один з творців полку "Азов" розповів "Сегодня" про те як допомагав засновнику Білоруського будинку в Україні, чому Арсен Аваков залишив посаду глави МВС і настроях в Нацкорпусе.

Ім'я одного із засновників полку "Азов", колишнього громадянина Білорусі Сергія Коротких (псевдонім і позивний – "Малюта" & "Боцман") оповите таким кількістю таємниць, що все і не перерахуєш. Опозиція Білорусі бачить тінь Коротких в смерті глави Білоруської будинку Віталія Шишова. А в Україні його називають "правою рукою" екс-глави МВС Арсена Авакова в Націонал – патріотичному русі.

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Крім того, за чутками саме "Малюта" є творцем Нацдружін (тепер, "Центурия") – ветеранського об'єднання, яке займається бойовою і патріотичної підготовкою молодого покоління – спортивних хлопців від 16 років і старше. Причому, нібито створив він їх не за своєю ініціативою, а за наказом Арсена Авакова. Правда, сам Коротких свої зв'язки з екс-міністром внутрішніх справ категорично заперечує. Так само втім, як і причетність з Нацдружінамі.

" Центурію створив Ігор Михайленко, з позивним "Черкас ", Екс-командир полку" Азов "і старий друг лідера Нацкорпуса – Андрія Білецького . Я тут ні причому! " – заявляє Коротких.

У суботу Національний корпус провів під стінами офісу президента акцію протесту . За словами лідера партії Андрія Білецького, націоналісти виступили проти влади, яка планує піти на поступки Росії і імплементувати в законодавство формулу Штайнмайера. При цьому Володимир Зеленський не раз заявляв, що не "перейде червоні лінії" і не стане виконувати вимоги лідера РФ Володимира Путіна.

наш кореспондент зустрівся з Сергієм Коротких, щоб дізнатися, як він опинився в Україні, поговорити про Віталія Шишова і Арсене Авакова. А ще з'ясувати його точку зору про бунт Нацкорпуса.

"Нелюбов до Путіна і любов до пригод"

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Сергій Коротких призначає зустріч в лобі-барі одного зі столичних готелів. Він не високого зросту. Одягнений в шорти і білу футболку, на якій зображена смерть в короні і сережках на чорному тлі. На правій руці татушка: "Якщо я тобі не подобаюся, застрелься, я не виправлюся"

- А що смерть на футболці означає? – питаю його.

- Ой! Не шукайте підводних каменів. Був в Одесі, вирішив підтримати місцевий бренд. Ось і купив ...

- Давайте, по порядку. Чому в 2014 році ви приїхали з Білорусі в Україну?

- Мене привели мої переконання: нелюбов до Путіна і любов до пригод. У той час мені здавалося, що в Україні відбувається щось таке, що підстьобне Європу до чого – то краще ...



- Як ви потрапили в "Азов"?

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- Зустрівся з одним з людей організації "Патріоти України". Він привів мене на Хрещатик і познайомив з Євгеновичем ( Білецький – прим.авт. ). Він якраз тоді вийшов з в'язниці, де перебував за сфабрикованим звинуваченням. Як з'ясувалося, чув про свої пригоди в Росії. Ми поїхали до Харкова, потім до Бердянська. "Азов", по суті, розпочався з того, що 5 травня 2014 роки ми з моїм другом "душманів" (Ігорем Княжанський – екс-командиром танкової роти "Азова" ) І бійцями потрапили в засідку. Але вивели людей. Попутно заваливши кулеметника і захопивши "міністра терборони" "ДНР" Хакідзянова.

Тоді цього Хакідзянова як циркового ведмедя возили по всій країні і показували, як головне досягнення АТО. Тому що всі інші українські бійці були обстріляні. А ми не тільки із засідки вибралися, але і полоненого взяли. Та ще й якого.

- Тобто ви були обстріляні?

- Ну, скажімо так ... Я використовував навички з книг за багато років .... – з нотками інтриги в голосі зітхає, "Боцман". – Спалился. Після цього в Білорусь я повернутися не можу – посадять.

- Кажуть, ви створили і очолили в "Азові" службу безпеки?

- Не читайте дурниці в ЗМІ. Я був в бойовій розвідці. А метеослужба – так її називали, займалася радіорозвідки. До служби безпеки я теж ніякого відношення не мав.

Україна мені зобов'язана півмільйонним містом Маріуполь. Перший раз я його звільняв. Другий раз втримав 4-5 вересня 2014 року.

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А ще Мар'їнка. Ми її з Княжанський розвідували (входили в захоплені супротивником будівлі, вели ближній бій) і брали. Я командував тоді штурмової групою.

- А що сталося з юристом "Азова" Ярославом Бабичем? Чому його друзі звинувачують Вас в його смерті? Кажуть, що Бабич домовився з канадською діаспорою про великому транш для "Азова". Але керівництво полку (в тому числі, і ви), нібито хотіли його розпиляти ...

- Ви можете мене посадити на поліграф, я вам не відповім, на якому березі жив Бабич, в якому будинку, під'їзді, на якому поверсі. Я і слідчому запропонував поліграф. Бабича я бачив 3-4 рази в житті. У мене не було з ним конфліктів, і я не можу сказати про нього ні хорошого, ні поганого.

- Кажуть, на вашому рахунку ще кілька прізвищ загиблих при дивних обставинах "азовців" ...

- Така ж історія як з Бабичем ...

- А як ви жили після повернення з АТО?

- У травні 2015 роки я надійшов у поліцію і до 2018 року очолював Відділ охорони стратегічних об'єктів в Департаменті охорони. А потім мені це стало нецікаво. Я пішов і зайнявся своїми справами.

- Ви є членом партії Нацкорпус?

- Ні. Просто у мене "мова підвішена" добре. Тому у свій час я на прохання Євгеновича був спікером партії. Ходив на ефіри, відповідав на питання.

Я найняв двох адвокатів. Вони зараз пишуть запити. Одні прикордонникам, інші в СБУ. Будемо судиться.

"В країні наростає турбулентність"

- Екс-бійці "Азова" називають вас не тільки людиною Авакова. Але і його "гаманцем" ...

- Ну, де Аваков, а де я ... До мого приїзду в Україну ми з ним ніяк не перетиналися. Я вперше когось із українських міністрів побачив лише після штурму Маріуполя – в червні 2014. Звичайно, я і Авакова бачив. Я ж був поліцейським. Але я точно не його гаманець. І не настільки кучеряво живу. Якби це була правда, я б жив набагато багатше. Ні, я не скаржуся. У мене все добре. Але точно не той рівень.

- У суботу Нацкорпус провів мітинг під офісом Президента. Як привід для протесту було обрано тема імплементації формули Штанмайєром в законодавство. Але Зеленський не раз заявляв що не "перейде червоні лінії". Чи можливо, що протестні настрої в Нацкорпусе з'явилися після відставки екс-глави МВС Арсена Авакова?

- А причому Аваков до Нацкорпусу? Будучи міністром він напевно ще мав якийсь вплив на полк "Азов", але на Нацкорпус – немає.

Аваков хоче бути рукопожатних. Він ніколи не стане брати участь у чомусь, що позбавить його цього права.

Так що причини того, що відбувається зараз інші. Просто Зе почав воювати з усіма відразу. Причому навіть з тими, з ким йому не коштувало воювати – не було потреби.

- Ви про затримання семи членів Нацкорпуса з Харкова і "свободівців" в Кіровоградській області? А так же масових відставку керівників силового блоку?

- В тому числі.

- Аваков – один з найдосвідченіших політиків України. У нього можуть бути президентські амбіції ...

- Арсен Борисович точно не прагне стати президентом. Думаю, він хотів би бути якимось центром впливу, грати якусь політичну гру. Можливо, посаду прем'єр-міністра була б йому цікава.

- Уже місяць ходять чутки про масові протести в Україні восени. Хтось каже, це станеться через підвищення комунальних тарифів. Інші, через земельної реформи ... Можливо, з цим і пов'язаний догляд Авакова з посади?

- Навіщо вигадувати історію про те, чому пішов Арсен Аваков? Можна просто розповісти. В Офісі Президента Авакову прямо сказали, що планують розділити міністерство внутрішніх справ на кілька частин. Поліція – одна частина, Нацгвардія – друга, Прикордонна служба – третя, МНС – четверта. А як працює поліція в разі масових заворушень? Всі керівники регіональних підрозділів діють в тісній співпраці з Нацгвардією. Керують її діями. Розділ призведе до того, що ні та, ні інша не зможуть повноцінно виконувати свої функції. Адже для того, щоб охороняти порядок керівництво Нацгвардії має розуміти, що відбувається, що робити. А як з цим впоратися без поліції? Я думаю, бачачи розвал системи, Арсен Борисовичу і прийняв рішення покинути пост.

До слова, через соцально-економічних проблем в країні дійсно наростає турбулентність. Не виключено, що у вересні-жовтні відбудуться речі, з якими доведеться як то справлятися ...

- Чи буде Нацкорпус брати участь в осінніх акціях протесту, якщо вони почнуться? До речі, після мітингу члени Нацкорпуса вже заявили, що будуть продовжувати протести ...

- Складно сказати. У Зеленського є сильні сторони. Я можу тільки вітати його боротьбу з Медведчуком і всім так званим російським блоком. Порошенко не зробив нічого в цьому напрямку, а він зробив. І ці його кроки все патріоти оцінили позитивно. У той же час, рішення Шевченківського райсуду столиці взяти харківських членів Нацкорпуса під варту на 60 днів (і це при тому, що кум Путіна – Медведчук перебуває під домашнім арештом!) – формує у ветеранів АТО негативну думку про владу. Адже правосуддя повинно бути однаковим для всіх. Чому на поруки хлопців не відпустити?

Якщо з хлопцями жест, на тлі бездіяльності влади до людей стосовно, яких реально треба жест – це виглядає дивно. І не треба робити з хлопців монстрів.

Вони займалися охоронною діяльністю. І тепер їм намагаються шити, що вони щось налом, а щось безготівково отримували. Але в Україні так працює 90% країни. Так що тепер, всю країну посадити? Знаєте, я думаю що зараз звичайно жорстких акцій від Нацкорпуса чекати не варто. Але якщо ставлення влади не зміниться, і восени дійсно будуть соціально-економічні протести – націонал-патріотичні сили можуть до них приєднатися.

"Якщо Шишов робив ТГ-канал з даними гебістів Білорусі, він ще цікавіше".

- Давайте, поговоримо про загибель глави БДУ Віталія Шишова. Ряд ЗМІ опублікував версію про вашу причетність до трагедії. Мовляв, ви таємно працюєте на режим Лукашенка ...

- Знаєте, я досі не можу зрозуміти, чому я заслужив таке увагу? Чому я всім заважаю жити? На який мозоль наступив? Проросійський сайт "Країна ua", посилаючись на журналіста фінансується американцями білоруської служби "Радіо Свобода" в Києві Олени Литвинової, звинувачує мене в тому, чого я не робив! Звідки така одностайність? Це як схрестити їжачка з удавом! Я останній рік взагалі намагався не світитися. Чи не ходив ні на які ефіри. І тим не менше, у всіх гріхах знову звинувачують мене.

- Про вашу можливу причетність до цієї справи говорять і в білоруській опозиції. Мовляв, ви займалися діяльність БДУ. А потім чи то вам "Батька" наказав, то чи конфлікт який – то між вами і Шишовим виник через якихось фондів ...

- Досить зробити запити і побачити, що там нічого немає. Назва цих фондів мені ні про що не говорить. Хлопці з БДУ користувалися досить великою автономією. І ймовірно зробили ще якихось пару контор, про існування яких я дізнався з матеріалів "Країна ua". Вони звинувачують мене в тому, що я відмивав грантоїдських бабки через фонди. Я ще перевірити ще раз, звідки вони це взяли.

Але, запевняю вас, ніяких грошей там не було. Ну, максимум 10 тис. Грн. За такі гроші не те, що вбивати, посваритися не можна.

Взагалі, зрозумійте, грантова система влаштована так, що бюджети подаються в кінці одного року і видаються в наступному. А тут за 9 місяців існування БДУ ніякого руху не було.

- "Хлопці з БДУ користувалися досить великою автономією ...". Виходить, що ви їх все-таки займалися?

- Ну, що значить "курирував" ?! Я вперше побачив Шишова взимку 2020 року. Якось вночі, години 2 вже було, побачив в ТГ, що під посольством Білорусі в Україні триває акція пам'яті одного із загиблих під час протестів білоруса. Мені стало цікаво, що там відбувається. Я взяв кілька друзів і ми туди поїхали. Там, з Віталіком Шишовим і познайомилися. Вони до мене самі підійшли ...

- Вони з Родіоном Батуліна?

- Та ні. З Родіоном ми з 2015 року знайомі. Він був зі мною, коли в ту ніч ми приїхали до посольства. Віталія він теж тоді побачив вперше. Це потім вони вже стали проводити багато часу разом. Були "двигунами" БДУ.

- Так про що вас Шишов попросив тоді?

- Ну, він сказав, що білорус, з опозиції. Хоче займатися тут громадською діяльністю. А я відповів, що брати участь в цьому не хочу – часу немає. Так, і "хвіст" через мене потягнеться: буде до вас буде постійно прилітати, що ви фашисти, нібито, як і я.

Але допомогти обіцяв. Перше, чим допоміг – прописав Шишова у себе, щоб він зміг отримати посвідку на проживання. Дав юристів оформити Білоруський будинок в Україні. З хрестом знову ж ...

- З яким хрестом?

- Допоміг встановити хрест пам'яті загиблим опозиціонерам біля будівлі посольства Білорусі в Києві. До слова, я і іншим біженцям білоруським допомагав. Чи не на політичному, а на побутовому рівні. Наприклад, на роботу влаштовував – це ж ціла проблема в Україні. Тепер тут ціла бригада будівельників-білорусів працює.

- А правда, що Віталій загинув неподалік від вашого будинку або квартири.

- У районі "Чайки" у мене дійсно є квартира. Ми колись з моїм другом (він зараз у Грузії) її купили, щоб здавати в оренду. Але я там дуже рідко з'являюся. Тільки в гості заходжу до мешканця.

- Це правда, що Шишов збирався робити в ТГ-канал з даними співробітників білоруського КДБ, які працюють в Україні?

- Будете сміятися. Я дізнався про це вже після його смерті. Тепер виходить, що він набагато цікавіше, ніж я думав. Для мене Віталік був просто хорошим хлопцем, Спортік, який втік на хвилі протестів і хоче зайнятися БДУ. І бачив я його на якихось заходах всього пару раз в житті. Так що не знаю. Але не виключаю, що ця інформація може бути міфом. Де докази? Ну що, силовики з Білорусі тут ходять з прапором і якось себе відзначають? Там вони когось допитували – зрозуміло, як їх знайти. А як тут їх ідентифікувати? Я навіть сторінки цієї поки не бачив.

- Ще кажуть, що Родіон Батулін був вашим охоронцем?

- Ну, навіщо мені охоронець? – сміється накачанності "Боцман". – Це штамп вішають, ті хто мене не люблять. У мене є досить багато близьких людей, які для мене як сім'я. У тому числі Родіон. Він приїхав з Білорусі в Україну, тому що хотів воювати в "Азові". Але активна фаза бойових дій вже закінчилася. Тому він став тут волонтером.

- А чим конкретно він займався?

- Збирав гроші для білорусів, які воювали за Україну. Втратили руки і ноги, ще й залишилися без будинку і роботи. Допомагав розпліднику для собак. Сам міг сидіти на рисі, але якщо у нього були "зобов'язується", щомісяця тягнув величезний корм для собак в розплідник. Такий він у нас хлопець: гарний і тілом і душею. До слова, народився він в Латвії. До 10 років жив там з батьками. Тому міг мати латвійський паспорт. А у Львові у Родіона – бабуся. Так що український паспорт він теж міг отримати. Але Родінон принципово залишається громадянином Білорусі.

- Чому після загибелі Шишова Родіона не пустили в Україну?

- Питання до СБУ. Я найняв двох адвокатів. Вони зараз пишуть запити . Одні прикордонникам, інші в СБУ. Будемо судиться.

Опозиція Білорусі бачить тінь Коротких в смерті глави Білоруської будинку Віталія Шишова.

"Правда про загибель Шишова нікому не потрібна – навіть мені!"

- Дівчина Шишова попросила в МВС охорону. Побоюється, що вбили Віталіка люди (нагадаю, що за версією білоруської опозиції – це справа рук КДБ Білорусі) можуть дістатися і до неї. Проте, правоохоронці, начебто розглядають версію про самогубство. У свою чергу, Родіон Батулін заявляв, що не вірить в це. Мовляв, у Віталія не було суїцидальних нахилів. А ви що думаєте?

- Я не настільки близько був знайомий з Віталієм, щоб робити висновки.

Чув, що силовики знайшли вдома у Шишова шматок мотузки, на якій він був повішений. Нібито встановлюють зараз місце її придбання. От і все...

Чекаю офіційних результатів розслідування. Зі свого боку можу сказати, що навіть якщо версія про самогубство правильна (хоча, я не виключаю що трапилося справа рук силовиків Білорусі) – я буду розцінювати те, що трапилося, як доведення до самогубства. Самі посудіть. Молодий хлопець був змушений через участь в опозиції до Лукашенко виїхати з дому, залишити сім'ю і друзів ... Думаєте, йому було легко тут жити?

- Якщо це дійсно самогубство, як сприйме суспільство? В Україні вже усталилася думка, що смерть Шишова – справа рук Лукашенко.

- Ми живемо в такий жахливий час ... Віталік перетворився в сакральну жертву ... Правда нікому не цікава. Білоруської опозиції вигідно звинувачувати "Батьку" і мене. Мовляв, я працюю на Лукашенка. Заодно вони ще скажуть, що українська поліція мене вибілює. Хоча їй взагалі не навіщо це робити. Знаєте ... мені правда теж не потрібна.

Я хочу, щоб Лукашенко пішов під трибунал, а може і повісити його пора.

Ще 10 років тому я ставився до "Батьку" нейтрально. Але, то що відбувається останніми роками – це жах. Я не можу з цим погодитися – це постійний терор. Сотні людей звідти втекли менш ніж за рік. Тому що жити там тепер не можливо. Я вважаю, що зло має померти. Це моя життєва позиція.

- А це правда, що напередодні загибелі за Віталієм стежили?

Замість відповіді Коротких довго порпається в телефоні.

- Ось дивіться. Періодично я прошу поліцейських пробити машини з такими ось текстами. Ось, ви самі бачите ... І пишуть на білоруському суржиком. "Дзякую", наприклад.

Емігранти з Білорусі постійно фіксують стеження за собою. У них безліч чатів, де вони діляться інформацією про "спостерігачів".

- Виходить за багатьма білорусами тут йде стеження?

Коротких знизує плечима:

- У "Бацьки" своя логіка. Вона тупа, але ефективна. Те, що вони там всі зараз задавили і країна перетворюється в якусь Північну Корею – це факт

- Послухайте, але Шишов само не Троцький, що б Лукашенко за ним ганявся по всьому світу ...

- Я з вами не згоден. Якщо ви проаналізуйте білоруські ЗМІ – побачите, що БДУ був помітний. Тому, що на відміну від решти опозиції ця організація заявляла: ми будь-яким шляхом, в тому числі і силовим, готові "збивати" "Батьку". А це Лукашенко найбільше напружує. Він скаженіє, якщо хтось подібні речі собі дозволяє. Зрозумійте, все емігрантнскіе контори по суті віртуальні. А БДУ – організація живих патріотів Білорусі. І з кожним вдень, кількість членів БДУ збільшувалася. Я пам'ятаю, спочатку у них не вистачало людей, щоб зміну з 4-5 людина тримати біля посольства. Але, за 9 місяців в БДУ вступило 2 тис. людина. Як ви думаєте лякало це "Батьку"? Опудало! Так, що ні робіть вірних висновків ...

Раніше ми писали, що в Києві вшанували пам'ять Шишова і підтримали білоруських політв'язнів. Також стало відомо про те що Лукашенко зажадав у спецслужб України відповіді , Хто вбив білоруського активіста Віталія Шишова.