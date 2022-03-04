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Різниця між українцями та росіянами чітка, ми вільні – Яценюк

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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4 березня, 12:27
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Україна – не Росія, навіть якщо ви говорите російською
Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк
Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк / Фото: Колаж: Сьогодні

Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк заявив, що Володимир Путін вважає, що українці – це росіяни, бо половина українців розмовляють російською мовою, але це нічого не означає. Вони – українці.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Різниця між українцями та росіянами дуже чітка. Українці – вільні люди, і вони знають, що таке свобода. Вони знають, як захищати свою незалежність. Погляньте на Харків. Це друге за величиною місто в Україні. 90% людей там розмовляють російською. Але як вони борються і захищають їхнє місто. І як так званий "визволитель" нацистський Путін бомбардує та обстрілює російськомовні Харків, Маріуполь. Україна – не Росія. Українці – не росіяни. Навіть якщо вони розмовляють російською", – зазначив Яценюк.

Ситуація в Україні 4 березня

  • Дев'ятий день вторгнення Росії до України розпочався із тривожних новин. Окупанти ледь не влаштували катастрофи для всього світу – обстріляли Запорізьку АЕС, там почалася пожежа. Незабаром стало відомо, що на територію станції зайшли кадирівці, вони планували замінувати АЕС, щоби потім шантажувати всю Європу.
  • За даними на ранок п'ятниці російські окупанти зазнають поразки майже всіх напрямах і вже вичерпали більшу частину резервів як технічного, і військового складу. Так, у Вознесенську Миколаївської області ЗСУ вдалося розбити ворожу колону з міткою Z, повідомляє УНІАН.
  • ЗСУ просять українців допомогти у виявленні та ідентифікації колон ворожої техніки, що рухаються територією України. "Сьогодні" підготували аналітичний матеріал, за допомогою якого читачі зможуть легко відрізнити техніку загарбника від нашої – а ЗСУ оперативно виявити ворожі колони та знищити.
  • Авіанальотами була повністю знищено Охтирську ТЕЦ, розбомблено машинне відділення – місто повністю без опалення та енергії.
  • Чому бої на Запорізькій АЕС за хвилину можуть призвести до катастрофи, навіть якщо вибуху не станеться? Ми зібрали дві реальні причини.

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Викликав вогонь на себе. Військовий пілот-ас, полковник Олександр Оксанченко - Герой України (посмертно). Загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію, чим врятував десятки своїх учнів - молодих льотчиків.

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