Різниця між українцями та росіянами чітка, ми вільні – Яценюк

Україна – не Росія, навіть якщо ви говорите російською

Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк / Фото: Колаж: Сьогодні

Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк заявив, що Володимир Путін вважає, що українці – це росіяни, бо половина українців розмовляють російською мовою, але це нічого не означає. Вони – українці.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Різниця між українцями та росіянами дуже чітка. Українці – вільні люди, і вони знають, що таке свобода. Вони знають, як захищати свою незалежність. Погляньте на Харків. Це друге за величиною місто в Україні. 90% людей там розмовляють російською. Але як вони борються і захищають їхнє місто. І як так званий "визволитель" нацистський Путін бомбардує та обстрілює російськомовні Харків, Маріуполь. Україна – не Росія. Українці – не росіяни. Навіть якщо вони розмовляють російською", – зазначив Яценюк.

Ситуація в Україні 4 березня