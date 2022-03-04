Різниця між українцями та росіянами чітка, ми вільні – Яценюк

Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк заявив, що Володимир Путін вважає, що українці – це росіяни, бо половина українців розмовляють російською мовою, але це нічого не означає. Вони – українці.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Різниця між українцями та росіянами дуже чітка. Українці – вільні люди, і вони знають, що таке свобода. Вони знають, як захищати свою незалежність. Погляньте на Харків. Це друге за величиною місто в Україні. 90% людей там розмовляють російською. Але як вони борються і захищають їхнє місто. І як так званий "визволитель" нацистський Путін бомбардує та обстрілює російськомовні Харків, Маріуполь. Україна – не Росія. Українці – не росіяни. Навіть якщо вони розмовляють російською", – зазначив Яценюк.
Ситуація в Україні 4 березня
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