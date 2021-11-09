"ППО у нас слабка": чи зможе Україна відбити атаку літаків РФ

Українські військові можуть успішно протистояти окупантам на землі, але у повітрі – проблематично

Українська ППО навряд чи сильно допоможе проти авіації РФ. Колаж "Сьогодні"

Якщо Росія у відповідь на застосування Україною безпілотника Bayraktar пустить у хід свою авіацію, то нашій країні буде дуже складно відбити удар через слабку систему протиповітряної оборони (ППО). Про це йдеться у нашій статті.

Чи відіб'ється Україна від авіації РФ

Військовий експерт Олег Старіков у коментарі "Сьогодні" зазначив, що українській армії буде складно захиститися від атаки бойових літаків РФ, оскільки обороноздатність України перебуває у стані часткової готовності.

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"ЗСУ може впевнено протидіяти армії супротивника у сухопутному, інформаційному та кібернетичному напрямках, але є серйозні проблеми у військово-морській та повітряній сфері. Система ППО у нас дуже слабо розвинена", – сказав він.

З ним погоджується військовий експерт Ігор Козій.

"Україні терміново потрібно розвивати військово-промисловий комплекс, щоб захиститися від нападу агресора і насамперед від атаки з повітря", – пояснив він.

Росія може помститися за "Байрактар"?

Колишній командувач АТО, нардеп "Європейської солідарності" Михайло Забродський в ефірі одного з телеканалів сказав, що Москва цілком може застосувати на Донбасі бойову авіацію. За його словами, застосування літаків – "це питання годин, а не доби", російська авіація хоч завтра може з'явитися на Донбасі.

При цьому він упевнений, що застосування на Донбасі з боку ЗСУ безпілотників "Байрактар" не стало приводом для "ходу у відповідь" Москви.

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"Байрактари" нікого ні до чого не спровокують. Росія ніколи не обмежувала себе пошуком приводів, щоб перейти до використання важкого озброєння", – пояснив депутат.

Чи може Путін знову напасти на Україну?

Раніше політолог Вадим Карасьов у коментарі "Сьогодні" висловив думку, що вторгнення Росії на Донбас не буде. Однак він не виключає, що атаки на ЗСУ можуть посилитись з боку бойовиків т.зв. "Л/ДНР".

Ексголова Слідчого управління СБУ, генерал-майор Василь Вовк розповідав, де чекати на можливе вторгнення військ РФ. Він вважає, що Росія хоче позбавити Україну виходу до моря.

Водночас військовий експерт Олег Жданов пояснив, що "світить" Росії, якщо відкрито нападе на Україну. За його словами, ймовірність загрози російського вторгнення існує, але оточення Путіна навряд чи дозволить йому здійснити ці плани.