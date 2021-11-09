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"ППО у нас слабка": чи зможе Україна відбити атаку літаків РФ

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
9 листопада, 14:58
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Українські військові можуть успішно протистояти окупантам на землі, але у повітрі – проблематично
Українська ППО навряд чи сильно допоможе проти авіації РФ. Колаж "Сьогодні"
Українська ППО навряд чи сильно допоможе проти авіації РФ. Колаж "Сьогодні"

Якщо Росія у відповідь на застосування Україною безпілотника Bayraktar пустить у хід свою авіацію, то нашій країні буде дуже складно відбити удар через слабку систему протиповітряної оборони (ППО). Про це йдеться у нашій статті.

Чи відіб'ється Україна від авіації РФ

Військовий експерт Олег Старіков у коментарі "Сьогодні" зазначив, що українській армії буде складно захиститися від атаки бойових літаків РФ, оскільки обороноздатність України перебуває у стані часткової готовності.

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"ЗСУ може впевнено протидіяти армії супротивника у сухопутному, інформаційному та кібернетичному напрямках, але є серйозні проблеми у військово-морській та повітряній сфері. Система ППО у нас дуже слабо розвинена", – сказав він.

З ним погоджується військовий експерт Ігор Козій.

"Україні терміново потрібно розвивати військово-промисловий комплекс, щоб захиститися від нападу агресора і насамперед від атаки з повітря", – пояснив він.

Росія може помститися за "Байрактар"?

Колишній командувач АТО, нардеп "Європейської солідарності" Михайло Забродський в ефірі одного з телеканалів сказав, що Москва цілком може застосувати на Донбасі бойову авіацію. За його словами, застосування літаків – "це питання годин, а не доби", російська авіація хоч завтра може з'явитися на Донбасі.

При цьому він упевнений, що застосування на Донбасі з боку ЗСУ безпілотників "Байрактар" не стало приводом для "ходу у відповідь" Москви.

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"Байрактари" нікого ні до чого не спровокують. Росія ніколи не обмежувала себе пошуком приводів, щоб перейти до використання важкого озброєння", – пояснив депутат.

Чи може Путін знову напасти на Україну?

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