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"Путіну сниться одне страшне слово": чим налякані в Кремлі за версією Верещук

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
16 жовтня, 12:30
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Російського президента турбують успіхи Європи у питанні "зеленої" енергетики, вважає народний депутат
Фото: колаж "Cьогодні"
Фото: колаж "Cьогодні"

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук припустила, що "зелена" енергетика – це кошмарний сон для президента Російської Федерації Володимира Путіна. Адже альтернатива кремлівському газу зменшить доходи Росії в майбутньому.

Про це вона сказала в програмі "Свобода слова Савіка Шустера".

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"Путін лягає спати і йому сниться одне страшне слово – як на мене, я, звичайно не знаю, що йому сниться –декарбонізація, йому сниться страшне слово "зелена стратегія Європи". Він чудово розуміє, що відновлювальні джерела енергетики, все те, що пов’язано із тими програмами, які започаткувала Європа, насправді сьогодні дуже тривожать Кремль. Європейські експерти зараз запитують, роблять круглі очі, ставлять знаки питання: а чому Путін, маючи такі ціни на газ, не озолиться? Чому він зараз не торгує, не продає, а, навпаки, вичікує? А тому що Путін хоче всіх зав’язати в довгострокові проекти і контракти. І ось тепер рожеві окуляри, які були в Європи, мають бути зняті. Ми говоримо про це давно – це інструмент шантажу, це зброя", – сказала вона.

Що відбувається з газом

Дійсно, ситуація на газових ринках досить сприятлива для російського "Газпрому". Європа вже почала використовувати запаси газу з підземних сховищ. У той же час ціна на "блакитне паливо" перевищила позначку в 1225 доларів за тисячу кубометрів.

Є обґрунтовані підозри, що причини енергетичної кризи в Європі створені штучно. В експертному середовищі звинувачують російський "Газпром" в спеціальному обмеженні поставок для провокування високих цін.

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На думку Ірини Верещук, "Газпром" створив таку ситуацію саме для того, щоб скористатися аргументом високих цін на енергетичному ринку для вигідних Кремлю переговорів про подальші газові контракти. У тому числі гостро стоїть і питання "Північного потоку – 2". Йдеться про те, що Росія хоче продемонструвати доцільність побудови нової ГТС і показати, що питання СП-2 не має під собою політичного підтексту.

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