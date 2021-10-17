Путін зас*ав Київське море? Комаровський сказав, хто приніс найбільше біди Україні

Відомий український педіатр Євген Комаровський вважає, що найбільше біди Україні принесли наші чиновники, а не зовнішні вороги на кшталт путінської Росії.
Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.
Він пояснив, чому насправді проблема криється в нас самих, а не тільки в Путіні.
"Жоден заморський політик не зробив для нашої країни тієї біди, як наша влада. Глобально, за 30 років. Я вважаю, що ми, як мінімум, вигнали і вбили 10 мільйонів людей, жителів нашої прекрасної країни, під крики: "Не подобається? Чемодан-вокзал-Угорщина", "Чемодан-вокзал-Росія", "Чемодан-вокзал-Польща". Головне – валіть звідси. Під крики про зовнішніх ворогів класно красти. Зас*али всі наші ліси, фактично знищили водосховище і всі каскади Дніпра. Це хто, Путін зас*ав Київське море?" – сказав Комаровський.
Як ми вже писали, Комаровський називав головне досягнення Зеленського на посаді президента.
Війна Путіна на Донбасі
- Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон частини Донецької та Луганської областей. Це сталося після того, як у березні Росією був окупований Крим.
- Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку, а також направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних і українських військових, серед жертв і діти.
Путін вкрав у України Крим
- Крим був незаконно анексований Росією в березні 2014 року після проведення "референдуму", не визнаного ні Україною, ні світовою спільнотою. "Кримський референдум" не визнає і ООН.
- Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Міжнародний кримінальний суд (Гаазький трибунал) кваліфікував дії Кремля як "міжнародний збройний конфлікт між Україною і РФ". У Гаазі зазначають, що цей міжнародний конфлікт може бути розслідуваний за нормами Римського статуту.