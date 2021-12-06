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Путін на вторгнення не наважиться – Гордон назвав причину

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
6 грудня, 09:36
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Кремль брязкає зброєю не просто так – підвищує ставки та торгується із Заходом
Гордон (праворуч) упевнений - Путін не піде на повномасштабну війну. Колаж "Сьогодні"
Гордон (праворуч) упевнений - Путін не піде на повномасштабну війну. Колаж "Сьогодні"

Президент РФ Володимир Путін не самогубець, щоб йти на повномасштабне вторгнення в Україну – інакше на нього чекають тут величезні втрати. А нинішнє військове залякування — ніщо інше, як шантаж Заходу.

Про це розповів у програмі "Хард із Влащенком" на телеканалі Україна 24 журналіст Дмитро Гордон.

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Він вважає, що сьогодні повномасштабне вторгнення Росії неможливе.

"Це я так вважаю. Росіяни не ідіоти, вони розуміють, що якщо сюди сунуться, то зазнають великих, непоправних втрат — насамперед у живій силі. Труни хлопців, які прийшли на чужу територію, щоб її завойовувати, — це великий мінус Путіну, тому я вважаю, що він на вторгнення не наважиться", – сказав Гордон.

Журналіст упевнений, що все, що зараз відбувається довкола, робиться Росією для підвищення своїх ставок у торгівлі із Заходом.

"Мабуть, санкції таки працюють, мабуть, Росії щось від Заходу треба, і Путін веде себе як рекетир з 90-х років: він створює проблему, щоб потім її благополучно вирішити", – наголосив він.

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Росія готує вторгнення до України?

  • Міністр оборони Олексій Резніков розповідав, що біля кордонів України та на окупованих територіях знаходяться 94 тисячі солдатів, готових до нападу на нашу країну. Він підтвердив інформацію, що найбільш вдалий для РФ період для вторгнення – наприкінці січня.
  • Також The Washington Post із посиланням на джерела в американській розвідці пише, що Росія готує 175 тисяч бойовиків для вторгнення в Україну
  • Тим часом, західні ЗМІ навіть опублікували план нападу РФ на Україну. За даними журналістів The Washington Post та Bild, Росія готує три етапи вторгнення – спершу в бій підуть бойовики.

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Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

провідний редактор розділу "Влада"

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