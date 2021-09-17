Путін може прибрати Лукашенка – Гордон

У білоруського диктатора не все гаразд зі здоров'ям – журналіст вказав на проблеми Лукашенка

Лукашенко може чекати неприємний сюрприз від російських друзів. Колаж "Сьогодні"

У самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка проглядаються серйозні проблеми зі здоров'ям. Не виключено, що за нього могли взятися російські спецслужби, оскільки президент РФ Володимир Путін не проти прибрати його. Про це розповів в ефірі телеканалу Україна 24 журналіст Дмитро Гордон.

Він не виключає, що у білоруського диктатора не все гаразд зі здоров'ям і не виключив, що Путін його може "прибрати".

"Дивлюся на Олександра Григоровича і мені здається, що у нього погано зі здоров'ям. І у мене смутні думки, що це, можливо, не без впливу "друзів" нинішніх (натяк на Росію. – Ред.). Тому що те, як вони можуть зіпсувати здоров'я – весь світ знає. Можуть все (відповів на припущення ведучого про отруєння) ... Він явно здає, це видно не озброєним оком. Він важко ходить, у нього нездоровий рум'янець на щоках, що свідчить про сильний тиск, гіпертонію", – сказав Гордон.

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Журналіст упевнений, що Лукашенко не потрібен Путіну.

"Путіну потрібно поставити когось свого в Білорусі, хто б не дратував білорусів. М'яко, ласкаво прибрати Лукашенка і поставити свого. Провести вибори, дістати з в'язниці Бабарика, Колесникову (білоруські опозиціонери. – Ред.), щоб ця людина була чітко у фарватері Росії і щоб не було Лукашенка, який дратує більшість білорусів ", – сказав журналіст і порадив Лукашенку посилити охорону.

Останні переговори Лукашенка і Путіна

9 вересня лідери Білорусі і Росії провели зустріч, основною метою якої були домовленості про поглиблену інтеграцію двох держав. Хоча багато хто називає це поглинанням Білорусі. За підсумками переговорів було погоджено 28 програм по інтеграції РФ і Білорусі.

Також Лукашенко заявив, що домовився з Путіним про закупівлю російського озброєння на мільярд доларів.

Але головною новиною стало те, що Лукашенко зібрався розмістити на кордоні з Україною ракетні комплекси С-400. Білоруський диктатор побачив в Україні потенційну військову загрозу і відразу звернувся до президента РФ за допомогою.

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