"Путін зараз вирішує головну проблему": Гармаш оцінив загрозу вторгнення Росії

Член української делегації у ТКГ Сергій Гармаш оцінив загрозу вторгнення Росії до України, про яке останнім часом багато говорять у США. За його словами, побоюватися нападу найближчим часом не варто.
Про це Гармаш заявив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".
"Я намагався аналізувати весь цей розбій даних. Я не знайшов жодного аргументу, щоб Путіну було вигідно розпочати зараз активну серйозну військову кампанію проти України. Я вважаю, те, що ми зараз спостерігаємо, і міграційна криза, і заяви про концентрацію російських військ, — це перебільшення з обох сторін. Мені здається, Путін справді нагнітає ситуацію і на Донбасі, і на наших кордонах, щоб вирішити свою головну на сьогодні проблему — енергетичну. Щоб якнайшвидше запустити "Північний потік-2"", – сказав він.
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За словами Гармаша, події, що відбуваються, пов'язані з "Північним потоком-2" — газопроводом, який Росія побудувала в обхід України. За його словами, міграційна криза відбувається з країнами, які найбільше заважають.
"Тому мені здається, все, що нагнітається, — це спроба Росії змусити Захід зважати на неї, грати м'язами — те, що зазвичай Путін робить, загрожує фактично. А наші партнери на Заході, які також не зацікавлені у запуску" Північного потоку" — американці, британці, — вони дуже грамотно використали ситуацію, щоб розпочати власну гру та послабити шанси Росії з запуску "Північного потоку-2"", – сказав він.
Гармаш додав, що панікувати не варто, треба залишатись спокійними
Війська РФ біля кордонів України
- Нещодавно газета The Washington Post, посилаючись на чиновників, які побажали залишитися анонімними, писала, що в США супутникові знімки, мовляв, показують: сили 41-ї загальновійськової армії Росії, які зазвичай базуються в Новосибірську, не повернулися до Сибіру після навчань, а натомість з'єдналися з іншими російськими частинами на кордоні з Україною. Також наголошується, що із зображень, схоже, випливає, що 1-ша гвардійська танкова армія Росії, елітний підрозділ, що базується під Москвою, перекидає особовий склад та техніку в бік України.
- Пізніше видання Politico опублікувало супутникові знімки, на яких нібито зафіксовано російські війська поблизу України, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні.
- Секретар РНБО України Олексій Данілов спростував стягування військ до наших кордонів, назвавши це дезінформацією.
- Але того ж дня Головне управління розвідки Міноборони заявило про 90 тисяч російських військових на кордоні. Розвідники розповіли, які військові частини Росії стоять недалеко від України.
- Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович казав, що війська РФ влаштували дивні маневри поблизу України, і пояснив, із чим це пов'язано.
- За даними Bloomberg, що посилається на аналітиків військово-розвідувальної компанії Janes, Росія перекидає більше бойових танків до кордону з Україною.