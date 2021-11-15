"Путін зараз вирішує головну проблему": Гармаш оцінив загрозу вторгнення Росії

Російська Федерація намагається змусити Захід зважати на неї, вважає Гармаш

Сергій Гармаш розповів, чи несуть останні події біля кордонів загрозу для України. Фото: колаж "Сьогодні"

Член української делегації у ТКГ Сергій Гармаш оцінив загрозу вторгнення Росії до України, про яке останнім часом багато говорять у США. За його словами, побоюватися нападу найближчим часом не варто.

Про це Гармаш заявив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

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"Я намагався аналізувати весь цей розбій даних. Я не знайшов жодного аргументу, щоб Путіну було вигідно розпочати зараз активну серйозну військову кампанію проти України. Я вважаю, те, що ми зараз спостерігаємо, і міграційна криза, і заяви про концентрацію російських військ, — це перебільшення з обох сторін. Мені здається, Путін справді нагнітає ситуацію і на Донбасі, і на наших кордонах, щоб вирішити свою головну на сьогодні проблему — енергетичну. Щоб якнайшвидше запустити "Північний потік-2"", – сказав він.

За словами Гармаша, події, що відбуваються, пов'язані з "Північним потоком-2" — газопроводом, який Росія побудувала в обхід України. За його словами, міграційна криза відбувається з країнами, які найбільше заважають.

"Тому мені здається, все, що нагнітається, — це спроба Росії змусити Захід зважати на неї, грати м'язами — те, що зазвичай Путін робить, загрожує фактично. А наші партнери на Заході, які також не зацікавлені у запуску" Північного потоку" — американці, британці, — вони дуже грамотно використали ситуацію, щоб розпочати власну гру та послабити шанси Росії з запуску "Північного потоку-2"", – сказав він.

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Гармаш додав, що панікувати не варто, треба залишатись спокійними

Війська РФ біля кордонів України