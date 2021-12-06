Путін і Байден можуть укласти велику угоду щодо України – експерт

Є небезпечний варіант результату переговорів, який може призвести до проблем усередині України

Путін та Байден можуть домовитися по Україні без України. Колаж "Сьогодні"

На переговорах президентів США та Росії може бути досягнуто згоди щодо України: мир в обмін на можливе ненадання нашій країні членства в НАТО, чого так вимагає Кремль. Про це йдеться у нашій статті.

Політолог Вадим Карасьов у коментарі "Сьогодні" сказав, що розмова Володимира Путіна та Джо Байдена може завершитися великою американо-російською угодою, яка матиме найнесподіваніші наслідки для України. Він нагадав, що Росія вимагає від США офіційної обіцянки, що Україна не вступить до НАТО і лякає великою війною.

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"Москва готова йти ва-банк. Цілком можливо, що заради миру та стабільності Байден може погодитись на певні умови Путіна. Америка вже тисне на Київ, наполягаючи на виконанні Мінських угод, які вигідні Росії, але не Україні. Якщо Путін і Байден дійдуть згоди, Росія відведе війська, а двері НАТО перед Україною можуть зачинитися", – каже експерт.

Такий результат переговорів може спровокувати напруженість усередині України.

"Відбудеться зниження напруження зовнішньої ситуації, однак усередині країни розпочнеться новий виток конфліктів. Владу звинувачуватимуть у капітуляції, а подальша доля Донбасу залишиться під знаком питання", – наголосив Карасьов.

Путін торгується з Байденом за НАТО без України