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Путін і Байден можуть укласти велику угоду щодо України – експерт

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
6 грудня, 12:28
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Є небезпечний варіант результату переговорів, який може призвести до проблем усередині України
Путін та Байден можуть домовитися по Україні без України. Колаж "Сьогодні"
Путін та Байден можуть домовитися по Україні без України. Колаж "Сьогодні"

На переговорах президентів США та Росії може бути досягнуто згоди щодо України: мир в обмін на можливе ненадання нашій країні членства в НАТО, чого так вимагає Кремль. Про це йдеться у нашій статті.

Політолог Вадим Карасьов у коментарі "Сьогодні" сказав, що розмова Володимира Путіна та Джо Байдена може завершитися великою американо-російською угодою, яка матиме найнесподіваніші наслідки для України. Він нагадав, що Росія вимагає від США офіційної обіцянки, що Україна не вступить до НАТО і лякає великою війною.

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"Москва готова йти ва-банк. Цілком можливо, що заради миру та стабільності Байден може погодитись на певні умови Путіна. Америка вже тисне на Київ, наполягаючи на виконанні Мінських угод, які вигідні Росії, але не Україні. Якщо Путін і Байден дійдуть згоди, Росія відведе війська, а двері НАТО перед Україною можуть зачинитися", – каже експерт.

Такий результат переговорів може спровокувати напруженість усередині України.

"Відбудеться зниження напруження зовнішньої ситуації, однак усередині країни розпочнеться новий виток конфліктів. Владу звинувачуватимуть у капітуляції, а подальша доля Донбасу залишиться під знаком питання", – наголосив Карасьов.

Путін торгується з Байденом за НАТО без України

  • 1 грудня президент РФ Володимир Путін зажадав від Заходу гарантій нерозширення НАТО на Схід, натякаючи, мовляв, ніякого членства для України. І не просто на словах – у Кремлі хочуть отримати від Альянсу юридичні гарантії безпеки.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що це Росія має давати гарантії. За його словами, Росія не має права впливати на рішення Києва та Альянсу, а також закликав США та їхніх союзників відкинути вимоги Москви.
  • 7 грудня мають відбутися важливі переговори президентів РФ та США. Головною темою розмови стане українське питання. Багато експертів та політиків зазначають, що Путін навмисно лякає військами, щоб вибити собі сильнішу позицію на зустрічі з Байденом.

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Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

провідний редактор розділу "Влада"

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