"Путін готує якісь провокації": Ярош попередив мешканців Донбасу

Нещодавні заяви вищого військово-політичного керівництва Росії про Донбас можуть свідчити, що Кремль готує якісь провокації в ОРДЛО.
Таку думку висловив в інтерв'ю LB.ua колишній лідер "Правого сектору", радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош.
Повномасштабною війною поки що навіть не пахне
За його словами, на фронті жодних кардинальних змін не відбулося – бойовики пострілюють, але нічого масштабного не відзначається у ворога.
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"Це все, що ми зараз спостерігаємо на передовій. Але ще бачимо, що йде доукомплектація сепарських, якщо назвати їх сленговою мовою, підрозділами. Бачимо, що техніка підтягується", – сказав Ярош.
Нові страшилки Москви
Він прокоментував висловлювання президента РФ Володимира Путіна про нібито підготовку Україною "третьої військової операції" на Донбасі.
"Спілкувався з головнокомандувачем, і ніяких таких речей, які дозволяли б говорити про те, що ми наступаємо, немає. З нашого боку цього не відбувається. Виглядає все так, що Путін, як феесбешник, готує якісь провокації. Ще й з огляду на нещодавню заяву Шойгу (міністра оборони РФ. – Ред.)", – зазначив радник головнокомандувача ЗСУ.
На уточнення журналіста, що Шойгу заявляв про нібито американських військових в Авдіївці та Червоному Лимані, він відповів: "Маячня".
"Швидше за все, готується якась провокація. Виглядає принаймні саме так", – додав Ярош.
Реакція України та США на фейки Москви
- 21 грудня Сергій Шойгу видав перл, мовляв, понад 120 співробітників американських приватних військових компаній перебувають у населених пунктах Авдіївка та Приазовське Донецької області, де нібито готують провокацію з використанням хімічних речовин. США вже викрили Шойгу на брехні – представники Пентагону та Держдепу виступили із заявами.
- У МЗС України не відкидають, що такі фейки Москви можуть бути інформаційним прикриттям для подальших провокацій військ РФ на українській території.
- В Офісі президента відповіли на слова Путіна про нову військову операцію на Донбасі. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк усе спростував.