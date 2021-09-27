"Доведеться виявити покірність": чому майбутнє Разумкова не в руках "слуг" і президента

Володимир Литвин пояснив, як повинна відбуватися відставка голови парламенту, якщо до цього дійде справа

Від рішень Разумкова буде залежати його майбутнє на посаді спікера. Колаж "Сьогодні"

Над спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим нависла загроза відставки через конфлікт з президентською командою. Але чи знімуть його з посади, залежить тільки від нього, а не від "слуг народу" або президента. Таку думку висловив в інтерв'ю "Сьогодні" ексглава парламенту Володимир Литвин.

На питання, чи переживе цей конфлікт Разумков у кріслі спікера, Ливтин відповів: "Все залежить від нього. Його політичне майбутнє і навіть сьогодення – не в руках президента або "Слуги народу", а у нього".

Реклама

За його словами, у чинного глави парламенту два варіанти.

"Якщо для нього питання полягатиме лише в тому, щоб залишитися на посаді – йому доведеться продемонструвати покору. Але він втратить в очах багатьох людей. В іншому випадку – він повинен проводити ту лінію, що й зараз. Якщо є бажання закликати до відповідальності голову Верховної Ради – будь ласка, ініціативна група, підписні листи, збір підписів…" – пояснив колишній спікер.

Водночас він вважає, що якщо і знімати Разумкова з посади, то це повинна зробити вся Рада, а не 226+ голосів однієї тільки "Слуги народу".

"Потрібно зробити так, щоб була конституційна більшість (300 голосів. – Ред.) Верховної Ради. Для того, щоб виставити цей факт так: фракція "Слуга народу" демонстративно покарала відступника. І при цьому ще й додати: він не влаштовує всю Верховну Раду! Тому мотивація буде різною… Можу додати, що у 2012 році Конституційний Суд свавільно спростив процедуру призначення та відкликання Голови Верховної Ради. До цього питання обрання та звільнення спікера парламенту вирішувалося голосуванням бюлетенями, після рішення КС – кнопкою", – підкреслив Литвин.

Конфлікт Разумкова зі "Слугою народу"

Все почалося після того, як Дмитро Разумков направив до Венеціанської комісії законопроєкт про олігархів. Він погодився це зробити на прохання омбудсмена і всіх опозиційних фракцій, але відмовив у проханні не робити цього своїй рідній партії "Слуга народу".

Першим "збунтувався" голова фракції "СН" Давид Арахамія, який спочатку в коментарі журналістам наїхав на Разумкова, пообіцявши, що у них з головою парламенту буде розмова. Потім Арахамія продовжив його жорстко критикувати в прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Потім на тій же програмі за справу взявся Стефанчук, який прямо там пред'явив претензії Разумкову: мовляв, нещодавно спікер відмовив йому у проханні передати законопроєкт про місцеві референдуми до Венеціанської комісії, а через якийсь час надіслав туди олігархічний закон.

Тепер дійшло до того, що Разумкова можуть не запросити на з'їзд партії "Слуга народу" в Трускавці. Але якщо він туди таки потрапить, то його там чекає неприємна розмова.

Реклама

Читайте докладніше в нашому матеріалі, що говорять "слуги народу" про можливу відставку спікера Ради і що думають про конфлікт Разумкова з Арахамією.

До того ж вже навіть в Офісі президента поставили ультиматум Разумкову, щоб він визначився – спікер зі своєю партією чи з олігархами.