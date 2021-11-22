Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Річниця Євромайдану Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?
СЬОГОДНІ Влада Погляди

Чому Зеленський мовчав про спецоперацію щодо "вагнерівців" – Арестович відповів

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
22 листопада, 09:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
І президент, і голова його Офісу захищали національні інтереси України, запевняє радник Єрмака
Зеленський не мав права говорити про "вагнерівців". Колаж "Сьогодні"
Зеленський не мав права говорити про "вагнерівців". Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський та голова його Офісу Андрій Єрмак не просто так заперечували проведення спецоперації із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер". Вони не могли її підтвердити з міркувань державної таємниці. Про це заявив у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі Україна 24 радник голови ОПУ Олексій Арестович.

"Коли операція провалюється, то йде мінімізація шкоди. Якщо операція має міжнародний характер, зачіпаються інтереси трьох і більше держав, то у локалізації провалу бере участь і особисто верховний головнокомандувач", – сказав він.

На уточнююче питання, чи діяли Зеленський та голова Офісу президента до провалу операції з узгодження з якимись іншими країнами, Арестович послався на закон про державну таємницю, який передбачає, що факт проведення чи непроведення спецоперації є держтаємницею.

Реклама

"Не можна казати, що вона проводиться. Не можна казати, що вона не проводиться. Можливо і президент, і голова Офісу захищали національні інтереси України і, зокрема, тих осіб, які виконували завдання розвідки, і виконують у РФ та Білорусі, і кого так необережно журналіст Соколова підставила під можливу контррозвідувальну операцію РФ та Білорусі (опублікуванням секретних документів ГУР. – Ред.)… Журналіст не розуміє і не може оцінити шкоду, яку завдає", – сказав радник голови ОПУ і наголосив, що тепер для спецслужб агресора вичислити наших розвідників це година роботи.

Викриття "вагнергейту"

  • 17 листопада Bellingcat опублікувало результати розслідування про спецоперацію із затримання російських найманців: планувалося доставити до України десятки найзначущіших бойовиків ПВК "Вагнер", які чинили військові злочини на Донбасі. План силовиків мав назву "Авеню". Про активну фазу операції знав президент Володимир Зеленський, який схвалив її. Журналісти-розслідувачі розповіли, як вербували "вагнерівців", витягували у них зізнання у злочинах і як збиралися посадити їхній літак.
  • 19 листопада на програмі "Свобода слова Савіка Шустера" колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба заявив, що перенести спецоперацію наказав нібито Зеленський. Він уточнив, що про це йому повідомив не особисто президент, а передав Єрмак.
  • Арестович казав, що Бурба вчинив службовий злочин, оскільки не мав права виконувати вказівки будь-кого, крім президента України.
  • Журналістка Яніна Соколова "злила" до Мережі секретні документи Головного управління Міністерства оборони про підготовку спецоперації з затримання російських найманців ("вагнерівців"). Ці матеріали нібито підтверджують "зрив" операції.

Читайте також у нашому матеріалі, як "вагнергейт" зганьбив Україну і кого за це покарають.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько Втікачі Майдану: як живуть і чим займаються Азаров, Пшонка, Царьов та інші соратники Януковича Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов "Можуть накрити": Лукашенко попросив у Путіна ракети, які дістають до Києва та Варшави Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко Від "Великого будівництва" – до голови "слуг": що відомо про Олену Шуляк Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураєв Мураєв
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовий Садовий
2,6%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

22 листопада 1991. 25 мільйонів карбованців, що були на рахунках Комуністичної партії, віддали на ремонт культових споруд.

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.57

Російський рубль (₽)

0.3622

Євро (€)

29.98

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

111 966

захворіло за тиждень в Україні

-20%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти