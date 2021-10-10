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Ніхто за Україну не воюватиме – НАТО не готове протистояти Росії

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
10 жовтня, 18:56
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Стефанішина розповіла, чи є загроза нападу Росії на одну з країн Альянсу
Стефанішина вважає, що нам НАТО не допоможе. Колаж "Сьогодні"
Стефанішина вважає, що нам НАТО не допоможе. Колаж "Сьогодні"

НАТО зараз не готове відповісти на можливу військову агресію Росії та Україні не варто чекати захисту від інших країн – ніхто за нас воювати не буде. Про це сказала в інтерв'ю радіо Свобода віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Через війну на Донбасі і анексії Криму Альянс мобілізувався і навіть підстроївся під нові реалії російської агресії, але навряд чи готовий дати РФ відсіч.

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"Якщо чесно, я не відчуваю великої готовності до цього. Поки що я не бачу великої політичної рамки і великої готовності давати відсіч російській військовій агресії. Хоча війна на Донбасі і анексія Криму також мала своїм наслідком зміни всередині НАТО. В НАТО була запроваджена окрема посада заступника генсекретаря з питань нових викликів безпеки. Тобто НАТО зараз повністю розділена на військовий блок і на гібридний блок – це кіберзагрози, енергетична безпека", – сказала Стефанишина.

При цьому вона вважає, що Україні не варто розраховувати на чиюсь допомогу.

"Звичайно, це абсолютно реалістична і правдива теза, що ніхто за нас воювати не буде. Хоча Україна, не будучи членом НАТО, все ж таки є однією з найбільш боєздатних армій світу. І ми готові були би застосувати статтю 5, навіть не будучи членом НАТО. Імовірність розгортання Росією військових дії на території однієї з країн НАТО дуже малоймовірна", – додав віцепрем'єр.

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Україна не особливо чекають у НАТО

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