Не до армії, то до тероборони – де ще жінкам хочуть вручити зброю

Експерти кажуть, що досвід поводження зі зброєю може бути корисним для українок

У загонах цивільної оборони очікують, що закон запрацює / Колаж "Сьогодні"

Новий закон про територіальну оборону України дозволяє залучити до цих структур жінок, яких Міноборони також намагається поставити на військовий облік. Поки точаться суперечки, чи це потрібно українкам, висловлюється думка, що такий досвід може бути корисним для них.

Про це заявив політичний експерт Назар Приходько в ефірі телеканалу "Україна 24".

Реклама

Думка

"Чому б і ні (не залучити – Ред.) до територіальної оборони на логістичні чи медичні посади жінок. Як показує взагалі світова практика, вміти стріляти не буде зайвим. Взагалі, просто вміти. Десь сходити в тир чи на полігони, повчитися, це ж можна. Практика буде", – вважає Приходько.

На даному етапі важливо, щоб цей закон спочатку запрацював на повну силу.

"Головне, щоб цей закон про територіальну оборону, який нещодавно набув чинності, щоб він справді ефективно працював. У нас є справді добрі закони, однак вони не працюють", – підсумував Приходько.

Реклама

Жінок під рушницю