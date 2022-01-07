Не до армії, то до тероборони – де ще жінкам хочуть вручити зброю

Новий закон про територіальну оборону України дозволяє залучити до цих структур жінок, яких Міноборони також намагається поставити на військовий облік. Поки точаться суперечки, чи це потрібно українкам, висловлюється думка, що такий досвід може бути корисним для них.
Про це заявив політичний експерт Назар Приходько в ефірі телеканалу "Україна 24".
Думка
"Чому б і ні (не залучити – Ред.) до територіальної оборони на логістичні чи медичні посади жінок. Як показує взагалі світова практика, вміти стріляти не буде зайвим. Взагалі, просто вміти. Десь сходити в тир чи на полігони, повчитися, це ж можна. Практика буде", – вважає Приходько.
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На даному етапі важливо, щоб цей закон спочатку запрацював на повну силу.
"Головне, щоб цей закон про територіальну оборону, який нещодавно набув чинності, щоб він справді ефективно працював. У нас є справді добрі закони, однак вони не працюють", – підсумував Приходько.
Жінок під рушницю
- З початку 2022 року в Україні почав діяти документ, який регулює розвиток територіальної оборони, організацію руху опору та відповідну підготовку громадян України до національного опору.
- 17 грудня 2021 року набув чинності наказ Міноборони України, який затверджує перелік галузей та професій, за якими працюючі жінки мають бути поставлені на військовий облік.
- Потім на сайті Верховної Ради з'явився проєкт про внесення змін до закону про військовий обов'язок та військову службу, який передбачає добровільну службу жінок у армії.
- Міноборони не має наміру відмовлятися від своєї ідеї військового обліку для певної категорії жінок. Але розглядають варіанти полегшення цього завдання – хочуть зробити процес військового обліку онлайн.