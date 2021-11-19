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Може, то були й не бойовики. Тищенко дивно оцінив операцію щодо "вагнерівців"

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
19 листопада, 10:59
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На думку парламентаря, спецоперації із затримання "вагнерівців" не було

Депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що операція із затримання бойовиків із ПВК "Вагнера" – це не спецоперація. Крім того, він вважає, що затриманих не можна поки що класифікувати найманцями. Бо, на думку Тищенка, ще не доведено, хто це був.

Про це він сказала у коментарі каналу "Прямий" в кулуарах Верховної Ради 18 листопада.

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"Це не блискуча, це не спецоперація. Вона не сталася. Добре, виходячи з логіки – хтось сказав, що у якомусь цивільному літаку мають бути якісь люди, які підпадають під статус вагнерівців. Хтось там сказав, комусь там баба Маня на вухо прошепотіла. Далі. Ми як держава, в якій відбувається процес зі звільнення заручників, у якій відбувається процес щодо мирних перемовин, у якій зараз іде війна, ми маємо на чутках щось вирішувати? Ні, ми не можемо так зробити", – сказав Тищенко.

Він стверджує, що у ситуації з "вагнерівцями" є російський напрямок.

"Я розумію, що якщо це спецоперація, то це дуже-дуже велика таємниця. Але про неї всі знають навіть у таких детективних подробицях. Тому я вважаю, що це все російська провокація. Я вважаю, що ми не можемо втручатися в дії іншої держави. У державі Білорусь були затримані люди, які підпадають під статус бойовиків угруповання "Вагнер", але навіть це не доведено, це наші з вами здогадки, тому якщо це в суді буде з'ясовано, що вони бойовики, що вони вагнерівці, тоді можна буде взагалі класифікувати їх як найманців. Але їх затримали в Білорусі. Що ви від нас... Я вам усе сказав, що хотів. Це російський провокаційний колір. І треба про це всім казати з усіх газет, з усіх шпальт… навіть із прасок", – заявив Тищенко.

Розслідування Bellingcat

Читайте також про роль Зеленського, Єрмака, Порошенка та Безуглої у спецоперації щодо "вагнерівців".

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