Може, то були й не бойовики. Тищенко дивно оцінив операцію щодо "вагнерівців"

На думку парламентаря, спецоперації із затримання "вагнерівців" не було

Депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що операція із затримання бойовиків із ПВК "Вагнера" – це не спецоперація. Крім того, він вважає, що затриманих не можна поки що класифікувати найманцями. Бо, на думку Тищенка, ще не доведено, хто це був.

Про це він сказала у коментарі каналу "Прямий" в кулуарах Верховної Ради 18 листопада.

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"Це не блискуча, це не спецоперація. Вона не сталася. Добре, виходячи з логіки – хтось сказав, що у якомусь цивільному літаку мають бути якісь люди, які підпадають під статус вагнерівців. Хтось там сказав, комусь там баба Маня на вухо прошепотіла. Далі. Ми як держава, в якій відбувається процес зі звільнення заручників, у якій відбувається процес щодо мирних перемовин, у якій зараз іде війна, ми маємо на чутках щось вирішувати? Ні, ми не можемо так зробити", – сказав Тищенко.



Він стверджує, що у ситуації з "вагнерівцями" є російський напрямок.



"Я розумію, що якщо це спецоперація, то це дуже-дуже велика таємниця. Але про неї всі знають навіть у таких детективних подробицях. Тому я вважаю, що це все російська провокація. Я вважаю, що ми не можемо втручатися в дії іншої держави. У державі Білорусь були затримані люди, які підпадають під статус бойовиків угруповання "Вагнер", але навіть це не доведено, це наші з вами здогадки, тому якщо це в суді буде з'ясовано, що вони бойовики, що вони вагнерівці, тоді можна буде взагалі класифікувати їх як найманців. Але їх затримали в Білорусі. Що ви від нас... Я вам усе сказав, що хотів. Це російський провокаційний колір. І треба про це всім казати з усіх газет, з усіх шпальт… навіть із прасок", – заявив Тищенко.

Розслідування Bellingcat

17 листопада було опубліковано розслідування Bellingcat і The Insider про скандальний провал спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України (ГУРМО) з доставки до країни десятків найзначущіших бойовиків ПВК "Вагнер", які чинили військові злочини на Донбасі.

Радник ВП Михайло Подоляк заявив, що розслідування Bellingcat про скандальний провал спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України з "вагнерівцями" є великою дезінформаційною спецоперацією проти України.

Арестович також вважає, що у розслідуванні Bellingcat розповіли про найгірший варіант, чому спецоперація із затримання "вагнерівців" провалилася.

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