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"Московська держава – це "ДНР" Золотої Орди": Арестович принизив статтю Медведєва

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
11 жовтня, 18:33
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Російський чиновник наїхав на Україну, але отримав жорстку відповідь від радника Єрмака
Арестович (проворуч) присоромив Медведєва за висловлювання на адресу України. Колаж "Сьогодні"
Арестович (проворуч) присоромив Медведєва за висловлювання на адресу України. Колаж "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента, спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович розніс в пух і прах статтю мзаступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва про Україну.

Про це він написав у Facebook.

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За його словами, висловлювання російського чиновника слід розглядати не історично, а психоаналітично.

"Московська держава – це "ДНР" Золотої Орди. Ввібране з історичного дитинства відчуття ханського чобота на шиї і китайського присмаку в роті, фатальним чином позначилося на всій натурі потерпілих, і тепер привид зовнішнього управління вічно присутній в спальнях московських государів", – зазначив він.

Пройшовся він жорстко і по російському гербу.

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"Візантійський орел невідворотно мутував на болотистому московському грунті, і тепер символізує розрив державного розуму, що вічно дивиться в різні боки: одна голова – тупа і фанатична, друга – істерично-рефлективна за Достоєвським", – написав радник Єрмака.

Занурившись в історію Арестович зазначив, що, починаючи з Бориса Годунова, всі московські правителі нелегальні, а багато хто – нелегітимні.

"Зміна державної влади в Москві відбувається в точній відповідності з підручником психоаналізу – в спальні: дружини вбивають царствених мужів руками своїх коханців-офіцерів. Московське царство – абсолютна монархія, обмежена самогубством. Будучи об'єктом без минулого, воно вічно дивиться в нього, а там, куди не глянь – височіє Русь-Україна", – підкреслив він.

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Стаття Медведєва про Україну

  • У російському виданні "Комерсант" вийшла стаття Медведєва під назвою "Чому не мають сенсу контакти з нинішнім українським керівництвом", в якій він заявляє про безглуздість переговорів з Києвом.
  • Він заявив, що президент Володимир Зеленський зрадив свою ідентичність і свою російську мову, а з "вивернутою навиворіт людиною" в РФ домовлятися не будуть і, мовляв, Росія чекатиме для переговорів на нове, проросійське керівництво в Україні.
  • Медведєв також не соромився у виразах. Серед іншого він назвав український закон про корінні народи "покидьковим", "Кримську платформу" – дебільною, що Україна "складає окрему історію", а перші особи України – це люди, які "не мають ніякої стійкої самоідентифікації".

Як ми вже писали, у Зеленського висміяли статтю Медведєва. Радник глави ОПУ Михайло Подоляк поставив на місце експрезидента РФ.

Навіть в Росії "рознесли" Медведєва за слова про Україну. Російський опозиційний політик Леонід Гозман вважає, що це було фантастичним хамством і імперською зарозумілістю.

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