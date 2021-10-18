Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Коли увімкнуть опалення? 🚑 Поради лікаря Комаровського Вибори в Харкові Вибори в Харкові 🦀 Гра в кальмара
СЬОГОДНІ Влада Погляди

"Маріонетки Кремля в істериці": Гармаш пояснив "цирк" бойовиків з ОБСЄ

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
18 жовтня, 17:07
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Представник ТКГ розкрив підступний задум окупантів з блокуванням роботи спостерігачів на Донбасі
Гармаш роз'яснив, для чого окупанти влаштували скандал з ОБСЄ. Колаж "Сьогодні"
Гармаш роз'яснив, для чого окупанти влаштували скандал з ОБСЄ. Колаж "Сьогодні"

Провокації з блокуванням роботи місії ОБСЄ на Донбасі – це цирк і блеф з боку Росії, а затриманого нещодавно "офіцера" бойовиків використовують як важіль тиску.

Про це написав у Facebook представник Донецька від України в ТКГ Сергій Гармаш.

Реклама

В першу чергу він відзначив "танці" бойовиків навколо затримання росіянина Андрія Косяка, який нібито представляв т.зв. "ЛНР" в СЦКК

"Це говорить про політичні мотиви цієї "спонтанної", як заявляли пропагандисти ОРДЛО, акції. З чого б донеччани так занепокоїлися долею бойовика з Луганська? До речі, в Луганську офіс ОБСЄ ніхто не блокує ... Показово, що Москва практично не піднімає питання звільнення свого громадянина, а ось її донбаські маріонетки буквально істерять. Але ж затриманий Косяк – громадянин Росії ... Це знову ж говорить про те, що ОРДЛО просто використовують затримання свого бойовика, як привід для представлення з себе політичного суб'єкта, окремого від Москви", – говорить Гармаш.

Також дивують вимоги місцевих протестуючих в Донецьку, щоб ОБСЄ натиснула на Київ у звільненні бойовика. Але кремлівські маріонетки не знають, що Місія не може ні на кого впливати, а лише спостерігає за тим, що відбувається на Донбасі. Іншими словами, бойовикам важливо влаштувати "цирк" за невиконання їх вимог (блокувати роботу ОБСЄ, затримувати спостерігачів).

Реклама

"Блокування роботи ОБСЄ – це блеф, оскільки ОРДЛО більш ніж хто зацікавлений в роботі там ОБСЄ. Головна мета для Москви і т.зв. "Л/ДНР" – це політична суб'єктивізація "республік". Заради цього Москва включила їх до Мінського процесу, заради цього РФ замінила в СЦКК своїх офіцерів на бойовиків ... ОБСЄ – це єдина площадка, яка є для них "вікном у світ", – підкреслив представник ТКГ.

Гармаш вважає, що випадок з Косяком Москва використовує для тиску на ОБСЄ, з метою зробити позицію її нової команди в ТКГ більш проросійською, оскільки нова команда ОБСЄ займає більш об'єктивну позицію, ніж попередня – це викликає явне невдоволення Москви.

Росія виживає ОБСЄ з Донбасу?

  • 17 жовтня голова Спеціальної моніторингової місії в Україні Яшар Халіт Чевік заявив, що в окупованому Донецьку підконтрольні бойовикам демонстранти влаштували мітинг під офісом ОБСЄ і навіть заблокували вхід в готель, де базуються спостерігачі. Вони вимагали звільнення затриманого нещодавно "офіцера" бойовиків.
  • У пресслужбі ОБСЄ уточнили, що мова йде про призупинення місії в Донецьку, а в Луганській області вона працює, пише Дом.
  • 18 жовтня стало відомо, що бойовики на Донбасі взяли в заручники двох спостерігачів ОБСЄ. Українська сторона у Тристоронній контактній групі вже назвала це міжнародним тероризмом.

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

18 жовтня 1991. Кабінет міністрів України затвердив постанову про створення потужностей з виготовлення національної валюти та цінних паперів

Зануритись у той день
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.34

Російський рубль (₽)

0.3666

Євро (€)

30.45

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,51
30,31
28,45
18,42
32,29
32,09
30,59
18,69
33,29
31,15
28,72
18,09
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновірус за тиждень

94 605

захворіло за тиждень в Україні

+5%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти