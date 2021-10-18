"Маріонетки Кремля в істериці": Гармаш пояснив "цирк" бойовиків з ОБСЄ

Представник ТКГ розкрив підступний задум окупантів з блокуванням роботи спостерігачів на Донбасі

Гармаш роз'яснив, для чого окупанти влаштували скандал з ОБСЄ. Колаж "Сьогодні"

Провокації з блокуванням роботи місії ОБСЄ на Донбасі – це цирк і блеф з боку Росії, а затриманого нещодавно "офіцера" бойовиків використовують як важіль тиску.

Про це написав у Facebook представник Донецька від України в ТКГ Сергій Гармаш.

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В першу чергу він відзначив "танці" бойовиків навколо затримання росіянина Андрія Косяка, який нібито представляв т.зв. "ЛНР" в СЦКК

"Це говорить про політичні мотиви цієї "спонтанної", як заявляли пропагандисти ОРДЛО, акції. З чого б донеччани так занепокоїлися долею бойовика з Луганська? До речі, в Луганську офіс ОБСЄ ніхто не блокує ... Показово, що Москва практично не піднімає питання звільнення свого громадянина, а ось її донбаські маріонетки буквально істерять. Але ж затриманий Косяк – громадянин Росії ... Це знову ж говорить про те, що ОРДЛО просто використовують затримання свого бойовика, як привід для представлення з себе політичного суб'єкта, окремого від Москви", – говорить Гармаш.

Також дивують вимоги місцевих протестуючих в Донецьку, щоб ОБСЄ натиснула на Київ у звільненні бойовика. Але кремлівські маріонетки не знають, що Місія не може ні на кого впливати, а лише спостерігає за тим, що відбувається на Донбасі. Іншими словами, бойовикам важливо влаштувати "цирк" за невиконання їх вимог (блокувати роботу ОБСЄ, затримувати спостерігачів).

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"Блокування роботи ОБСЄ – це блеф, оскільки ОРДЛО більш ніж хто зацікавлений в роботі там ОБСЄ. Головна мета для Москви і т.зв. "Л/ДНР" – це політична суб'єктивізація "республік". Заради цього Москва включила їх до Мінського процесу, заради цього РФ замінила в СЦКК своїх офіцерів на бойовиків ... ОБСЄ – це єдина площадка, яка є для них "вікном у світ", – підкреслив представник ТКГ.

Гармаш вважає, що випадок з Косяком Москва використовує для тиску на ОБСЄ, з метою зробити позицію її нової команди в ТКГ більш проросійською, оскільки нова команда ОБСЄ займає більш об'єктивну позицію, ніж попередня – це викликає явне невдоволення Москви.

Росія виживає ОБСЄ з Донбасу?

17 жовтня голова Спеціальної моніторингової місії в Україні Яшар Халіт Чевік заявив, що в окупованому Донецьку підконтрольні бойовикам демонстранти влаштували мітинг під офісом ОБСЄ і навіть заблокували вхід в готель, де базуються спостерігачі. Вони вимагали звільнення затриманого нещодавно "офіцера" бойовиків.

У пресслужбі ОБСЄ уточнили, що мова йде про призупинення місії в Донецьку, а в Луганській області вона працює, пише Дом.

18 жовтня стало відомо, що бойовики на Донбасі взяли в заручники двох спостерігачів ОБСЄ. Українська сторона у Тристоронній контактній групі вже назвала це міжнародним тероризмом.

У МЗС України висунули вимоги Росії через ситуацію з ОБСЄ. Київ вважає, що цими діями окупанти лише підтверджують відмову від Мінських угод і роздмухують конфлікт на Донбасі.