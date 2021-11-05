Є два кандидати. Арахамія анонсував нові відставки в Кабміні

Тільки трохи вщухли розмови про ротації в уряді, як виявилося – це ще не кінець

Арахамія розповів, коли знімуть чергових міністрів. Колаж "Сьогодні"

Після ротації в уряді голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував нові звільнення у Кабінеті міністрів, але за кілька місяців.

Про це він сказав журналістам. Інтерфакс-Україна.

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За його словами, йдеться про двох міністрів, але не став називати їхнього імені. Нардеп уточнив, що відставок варто чекати за півроку.

"Дві є (відставки міністрів. – Ред.). Але ж ви знаєте добру традицію, що я вам не скажу (про кого саме йдеться. – Ред.) до останнього моменту", – Сказав Арахамія.

Кого вже звільнили

3 листопада Верховна Рада звільнила таких урядовців:

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міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського;

першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки Олексія Любченка;

міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова;

віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського;

міністра оборони Андрія Тарана.

Кого призначили

4 листопада парламент проголосував за нових міністрів та призначив:

Олексія Резнікова – міністром оборони України;

Ірину Верещук – віцепрем'єр-міністром – міністром з реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

Павла Рябікіна – міністром із питань стратегічних галузей промисловості України;

Юлію Свириденко – першим віцепрем'єр-міністром – міністром економіки України.

А ось крісло міністра екології залишили поки що вакантним.

Тим часом колишній голова МВС Арсен Аваков "розніс" міністрів і заявив про корупцію. Він сказав, що уряд не дає часу на ефективну роботу.

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