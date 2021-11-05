Є два кандидати. Арахамія анонсував нові відставки в Кабміні

Після ротації в уряді голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував нові звільнення у Кабінеті міністрів, але за кілька місяців.
Про це він сказав журналістам. Інтерфакс-Україна.
За його словами, йдеться про двох міністрів, але не став називати їхнього імені. Нардеп уточнив, що відставок варто чекати за півроку.
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"Дві є (відставки міністрів. – Ред.). Але ж ви знаєте добру традицію, що я вам не скажу (про кого саме йдеться. – Ред.) до останнього моменту", – Сказав Арахамія.
Кого вже звільнили
3 листопада Верховна Рада звільнила таких урядовців:
- міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського;
- першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки Олексія Любченка;
- міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова;
- віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського;
- міністра оборони Андрія Тарана.
Кого призначили
4 листопада парламент проголосував за нових міністрів та призначив:
- Олексія Резнікова – міністром оборони України;
- Ірину Верещук – віцепрем'єр-міністром – міністром з реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
- Павла Рябікіна – міністром із питань стратегічних галузей промисловості України;
- Юлію Свириденко – першим віцепрем'єр-міністром – міністром економіки України.
А ось крісло міністра екології залишили поки що вакантним.
Тим часом колишній голова МВС Арсен Аваков "розніс" міністрів і заявив про корупцію. Він сказав, що уряд не дає часу на ефективну роботу.
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