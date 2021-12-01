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Депутат Соха розповів про останні особисті розмови із Зеленським

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада Анна Ткаченко Анна Ткаченко провідний редактор розділу "Влада"
1 грудня, 15:09
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Народний обранець заявив, що востаннє розмовляв із президентом дуже давно
Роман Соха давно спілкувався із Зеленським. Колаж "Сьогодні"
Роман Соха давно спілкувався із Зеленським. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Роман Соха заявив про труднощі спілкування з керівництвом політичної сили та президентом Володимиром Зеленським, у зв'язку з чим у "СН" назріло невдоволення, що нардепів не чують. Про це він сказав в інтерв'ю "Сьогодні".

На запитання, як взагалі відбувається комунікація із президентом, він відповів: "Ніяк. Я востаннє спілкувався з президентом улітку".

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"Це був, на мою думку, чи кінець червня, чи початок липня 2020 року. Про те, що ми незадоволені тими подіями, що відбуваються, знали всі: Арахамія, Корнієнко, заступники голови фракції, тобто ті, до чиїх груп ми входимо. Цю думку, цю позицію ми доносили до кожного, та ніхто не слухав", – сказав Соха.

Депутат припустив, що президенту, можливо, і передавали інформацію про невдоволення "слуг", але там, судячи з усього, вважали їхню думку не важливою. Він також розповів, чи були конфлікти з керівництвом фракції та колегами всередині "СН".

"Бачення у нас завжди було своє на ті чи інші запитання. Але я щиро скажу, що на 100% підтримував усі ініціативи президента. Це було до 5-го числа, коли постало питання про усунення на два дні Разумкова від ведення засідань парламенту", – наголосив Соха.

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