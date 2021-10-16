Данілов шокований статтею Медведєва, але більше його здивував один момент

Висловлювань колишнього президента РФ повинні побоюватися не тільки в Україні, але і в Європі

Данілов (праворуч) відреагував на слова Медведєва. Колаж "Сьогодні"

Стаття заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва про Україну виходить за рамки здорового глузду, а також він наговорив і про Німеччину. У зв'язку з цим дивує відсутність реакції німців.

Про це сказав в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" секретар РНБО Олексій Данілов.

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Він вважає, що цих висловлювань колишнього президента РФ повинні побоюватися не тільки в Україні, але і в Європі.

"Хотів би повернутися до пана Медведєва – то, що він сказав. Мене дивує відсутність реакції німців. Після такої заяви я б вважав, що німці, принаймні на офіційному рівні, повинні зробити певні заяви. Те, що там говориться, взагалі виходить за рамки здорового глузду. Коли мова йде дослівно про нацистську Німеччину, про СС, це виклик не тільки для нашої країни. Це виклик для всієї Європи. Замовчувати, не звертати на це уваги, ходити в темних окулярах і не дивитися, що робить Російська Федерація...", – заявив секретар РНБО.

Стаття Медведєва про Україну

У російському виданні "Комерсант" вийшла стаття Медведєва під назвою "Чому не мають сенсу контакти з нинішнім українським керівництвом", в якій він заявляє про безглуздість переговорів з Києвом.

Він заявив, що президент Володимир Зеленський зрадив свою ідентичність і свою російську мову, а з "вивернутою навиворіт людиною" в РФ домовлятися не будуть і, мовляв, Росія чекатиме для переговорів на нове, проросійське керівництво в Україні.

Медведєв також не соромився у висловах. Серед іншого він назвав український закон про корінні народи "покидьковим", "Кримську платформу" – дебільною, що Україна "складає окрему історію", а перші особи України – це люди, які "не мають ніякої стійкої самоідентифікації".

Як ми вже писали, у Зеленського висміяли статтю Медведєва. Радник глави ОПУ Михайло Подоляк поставив на місце експрезидента РФ.

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Навіть в Росії "рознесли" Медведєва за слова про Україну. Російський опозиційний політик Леонід Гозман вважає, що це було фантастичним хамством і імперською зарозумілістю.