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Арестович: Закінчити війну можна одним дзвінком, а Крим повернути – за 5 хвилин

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
10 жовтня, 18:07
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Радник Єрмака пояснив, в чому проблема з переговорами і хто може все змінити одним рішенням
Арестович пояснив, за якої умови війна швидко закінчиться. Колаж "Сьогодні"
Арестович пояснив, за якої умови війна швидко закінчиться. Колаж "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента, спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович вважає, що звільнити Крим від Росії і закінчити війну на Донбасі можна було б в одну мить, якщо на те буде воля російського президента Володимира Путіна. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Дом.

За його словами, саме Росія загнала переговори щодо Донбасу у глухий кут – і в ТКГ, і в "нормандському форматі", а все через те, що не хоче визнавати себе стороною конфлікту і домагається прямих переговорів Києва з бойовиками. Але він вважає, що вийти з цього глухого кута можна дуже легко.

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"Коли РФ визнає себе стороною конфлікту та почне змістовні переговори, які дійсно призведуть до миру та будуть реальним політико-дипломатичним врегулюванням, а не деклараціями про це. ... Знаємо, де ключ. Ключ — у Кремлі. Війна на Донбасі може бути зупинена одним дзвінком. Крим може бути деокупований за 5 хвилин рішенням голови РФ та тільки його персональним рішенням. І відповідно, вся персональна відповідальність лежить на ньому", – сказав Арестович.

Чим Арестович відзначився останнім часом

  • Раніше Олексій Арестович в різних ЗМІ виступав експертом з військово-політичних питань. Після призначення радником Єрмака та речником української сторони в ТКГ він вже встиг потрапити в скандали. Наприклад, днями він посварився з націоналістом Білецьким в прямому ефірі – вони намагалися розібратися, хто з них клоун і чому.
  • Також він пропонував перейменувати Україну на Русь-Україну, щоб таким чином нібито забрати у росіян бренд "росіяни", що викликало шквал критики і голова парламенту Разумков навіть запропонував відправити Арестовича спікером до "Талібану".
  • А днями ексголова МВС Арсен Аваков опублікував у Facebook відео чотирирічної давності, на якому Арестович каже, що АТО – це курорт для хлопчиків. Колишній міністр жорстко відреагував на ці слова.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов теж пояснював, в якому випадку війна на Донбасі може швидко закінчитися.

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10 жовтня 1991. В Центральній виборчій комісії були вручені посвідчення кандидатам на посаду президента України

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