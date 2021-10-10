Арестович: Закінчити війну можна одним дзвінком, а Крим повернути – за 5 хвилин

Радник Єрмака пояснив, в чому проблема з переговорами і хто може все змінити одним рішенням

Арестович пояснив, за якої умови війна швидко закінчиться. Колаж "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента, спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович вважає, що звільнити Крим від Росії і закінчити війну на Донбасі можна було б в одну мить, якщо на те буде воля російського президента Володимира Путіна. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Дом.

За його словами, саме Росія загнала переговори щодо Донбасу у глухий кут – і в ТКГ, і в "нормандському форматі", а все через те, що не хоче визнавати себе стороною конфлікту і домагається прямих переговорів Києва з бойовиками. Але він вважає, що вийти з цього глухого кута можна дуже легко.

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"Коли РФ визнає себе стороною конфлікту та почне змістовні переговори, які дійсно призведуть до миру та будуть реальним політико-дипломатичним врегулюванням, а не деклараціями про це. ... Знаємо, де ключ. Ключ — у Кремлі. Війна на Донбасі може бути зупинена одним дзвінком. Крим може бути деокупований за 5 хвилин рішенням голови РФ та тільки його персональним рішенням. І відповідно, вся персональна відповідальність лежить на ньому", – сказав Арестович.

Чим Арестович відзначився останнім часом

Раніше Олексій Арестович в різних ЗМІ виступав експертом з військово-політичних питань. Після призначення радником Єрмака та речником української сторони в ТКГ він вже встиг потрапити в скандали. Наприклад, днями він посварився з націоналістом Білецьким в прямому ефірі – вони намагалися розібратися, хто з них клоун і чому.

Також він пропонував перейменувати Україну на Русь-Україну, щоб таким чином нібито забрати у росіян бренд "росіяни", що викликало шквал критики і голова парламенту Разумков навіть запропонував відправити Арестовича спікером до "Талібану".

А днями ексголова МВС Арсен Аваков опублікував у Facebook відео чотирирічної давності, на якому Арестович каже, що АТО – це курорт для хлопчиків. Колишній міністр жорстко відреагував на ці слова.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов теж пояснював, в якому випадку війна на Донбасі може швидко закінчитися.