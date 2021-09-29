"Моторошний конвеєр смерті". Яценюк вшанував пам'ять жертв Бабиного Яру

Яценюк нагадав, що в 1941-1943 роках в Бабиному Яру нацисти розстріляли 100 000 людей, з них приблизно 70 000 євреїв

Яценюк вшанував пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру / Фото: Колаж: Сьогодні

Пам'ять про трагедію Бабиного Яру повинна об'єднати українців у прагненні ніколи не допустити подібних трагедій. І ніколи не дозволяти перетворювати питання меморіалу в Бабиному Яру в знаряддя інформаційної війни Росії проти України.

Про це написав лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у Facebook.

Реклама

"Сьогодні – день, коли ми схиляємо голови у скорботній пам’яті однієї з найбільших трагедій, яку принесли на українську землю окупаційні війни", – підкреслив він.

Яценюк додав, що за свідченнями істориків, у 1941-1943 роках у Бабиному Яру нацисти розстріляли 100 000 людей, з них приблизно 70 000 євреїв.

Реклама

"Бабин Яр став братською могилою для українців, росіян, ромів та інших національностей. Лише за два дні 29-30 вересня було вбито майже 34 тисячі євреїв. Моторошний конвеєр смерті ...", – написав Яценюк.

Екс-прем'єр підкреслив, що ці цифри важливо пам'ятати. За кожною з них – "людські долі, ненароджене життя, біль сімей, наш сум і гіркий історичний урок для всього світу".

Що відомо про трагедію