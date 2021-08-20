Зеленський запустив спортивний челендж і зробив 30 разів на брусах (відео)

Президент Володимир Зеленський напередодні 30-ї річниці незалежності України запустив спортивний челендж – зробити будь-яку вправу 30 разів. Відповідне відео він опублікував у Facebook.
Він прийняв челендж від Вадима Данильченка і передав його далі нашим олімпійцям. Умови такі:
- надіти вишиванку;
- виконати свої улюблені фізичні вправи 30 разів;
- відзначити людину, якій передаєш челендж.
"Передаю цей виклик Національному олімпійському комітету. Сергій Назарович Бубка – тримай", – сказав Зеленський після вправ на брусах.
Як відзначатимемо 30-річчя незалежності
- Цього року Україна відзначає 30-річчя своєї незалежності. Президент Володимир Зеленський обіцяв українцям, що свято буде грандіозним.
- 24 серпня відбудеться великий військовий парад за участю українських та іноземних військових. Будуть всі види військ, які захищають Україну на землі, в повітрі і воді. Заходи відбудуться не тільки у Києві, а й в Одесі.
- Також протягом дня буде багато різних заходів, а ввечері на НСК "Олімпійський" пройде великий святковий концерт за участі українських зірок, а "цвяхом" програми стане знаменитий італійський оперний співак Андреа Бочеллі.
Нагадаємо, в 2019 році Зеленський запропонував провести флешмоб в День прапора. У своєму зверненні до українців він попросив "розфарбувати" в жовто-блакитний колір всю нашу планету.
У 2020-му президент ініціював масштабний всеукраїнський флешмоб UkraineNOW. Молодь до 30 років мала записати ролик тривалістю до 1 хвилини, в якому поділитися своїми успіхами, розповісти і показати, що значить бути українцем і як ти змінюєш життя країни на краще.