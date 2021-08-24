Зеленський присвоїв звання "Героя" п'ятьом українцям. Хто і за що отримав нагороду (оновлено)

У Києві під час параду до Дня Незалежності президент України Володимир Зеленський присвоїв звання "Героя України" та вручив медалі п'ятьом українцям.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
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Хто і за що отримав звання?
- Солдат Білоус Сергій Степанович – посмертно отримав звання "Герой України" і орден "Золота зірка" за "особисту мужність і героїзм, проявлені під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України і вірність військовій присязі".
- Старшина Ридзанич Максим Володимирович – посмертно отримав звання "Герой України" і орден "Золота зірка" за ті ж заслуги.
- Полковник Сидоренко Євген Анатолійович – звання "Герой України" і орден "Золота зірка" за ті ж заслуги.
- Співак Яремчук Назарій Назарович – посмертно звання "Герой України" і орден Держави – "за видатні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку музичної культури, формування національної ідентичності, багаторічну плідну творчу діяльність та високу майстерність".
- Учитель фізики Гельфгат Ілля Маркович – звання "Герой України" і орден Держави – "за особисті заслуги перед Україною в розвитку національної освіти, впровадження інноваційних методів навчання, багаторічну педагогічну діяльність".
Які ще нагороди вручив Зеленський?
Орден Богдана Хмельницького 3 ступеня
- Кохан Віктор Миколайович, підполковник – за вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, мужність під час бойових дій і зразкове виконання службового обов'язку.
Медаль "За військову службу Україні"
- Білявцев Сергій Вікторович – прапорщик;
- Глова Дмитро Вікторович – прапорщик;
- Лавренчук Микола Миколайович – сержант;
- Ратушна Олена Миколаївна – капітан медичної служби;
- Рогальський Сергій Вікторович – підполковник
- Чубенко Володимир Володимирович – старший солдат.
Медаль "Захисника вітчизни"
- Гаркава Людмила Анатоліївна – підполковник медичної служби;
- Чигринов Руслан Володимирович – сержант.
Орден Свободи
- Бубка Сергій Назарович – президент національного олімпійського комітету України.
Нагородили за вагомий особистий внесок у розвиток України, розвиток національної освіти і системи охорони здоров'я, досягнення високих спортивних результатів та плідну громадську діяльність.
Орден князя Ярослава Мудрого 1 ступеня
- Зленко Анатолій Максимович – голова МЗС 1990-94, 2000-03 років, нагородили посмертно;
- Кремень Василь Григорович – президент Національної академії педагогічних наук України, академік НАН України;
- Лазоришинець Василь Васильович – директор національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова.
Орден князя Ярослава Мудрого 5 ступеня
- Кікабідзе Вахтанг Костянтинович – актор і співак;
- Шевченко Андрій Миколайович – головний тренер збірної команди України з футболу 2016-21 рр.
Орденом "За заслуги" 3 ступеня
- Горіщак Сергій Петрович – директор Одеської дитячої міської поліклініки №6.
- Яковенко Олег Костянтинович – заввідділенням Волинської обласної клінічної лікарні.
Орден княгині Ольги 1 ступеня
- Лібанова Елла Марленівна – академік секретаря НАН, директор інституту демографії та соцдосліджень імені Михайла Птухи.
Орден княгині Ольги 3 ступеня
- Байляк Марина Михайлівна – професор кафедри Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
- Виноград Наталія Олексіївна – завідувач кафедри Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.
- Линів Оксана Ярославівна – диригентка.
- Яскевич Алеся Олександрівна – керівник ГО спільноти сімей, які виховують дітей з вадами розвитку "Бачити серцем".
Звання "Народний артист України"
- Пліш Богдан Йосипович – головний хормейстер Національного академічного театру опери та балету України ім. Т. Шевченка;
- Форманчук Олександр Іванович – артист драми, ведущий майстер сцени Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка;
Звання "Заслужений артист України"
- Ісаєнко Андрій Миколайович – артист Київського академічного театру драми і комедії.
- Монатик Дмитро Сергійович – співак, композитор.
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