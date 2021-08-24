Зеленський присвоїв звання "Героя" п'ятьом українцям. Хто і за що отримав нагороду (оновлено)

Ордени отримали видатні українські військові, учитель, а також артист. Деяким присвоїли звання посмертно

Зеленський вручає орден «Золота зірка» українському полковнику. Колаж "Сьогодні"

У Києві під час параду до Дня Незалежності президент України Володимир Зеленський присвоїв звання "Героя України" та вручив медалі п'ятьом українцям.

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Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Хто і за що отримав звання?

Солдат Білоус Сергій Степанович – посмертно отримав звання "Герой України" і орден "Золота зірка" за "особисту мужність і героїзм, проявлені під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України і вірність військовій присязі". Старшина Ридзанич Максим Володимирович – посмертно отримав звання "Герой України" і орден "Золота зірка" за ті ж заслуги. Полковник Сидоренко Євген Анатолійович – звання "Герой України" і орден "Золота зірка" за ті ж заслуги. Співак Яремчук Назарій Назарович – посмертно звання "Герой України" і орден Держави – "за видатні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку музичної культури, формування національної ідентичності, багаторічну плідну творчу діяльність та високу майстерність". Учитель фізики Гельфгат Ілля Маркович – звання "Герой України" і орден Держави – "за особисті заслуги перед Україною в розвитку національної освіти, впровадження інноваційних методів навчання, багаторічну педагогічну діяльність".

Які ще нагороди вручив Зеленський?

Орден Богдана Хмельницького 3 ступеня

Кохан Віктор Миколайович, підполковник – за вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, мужність під час бойових дій і зразкове виконання службового обов'язку.

Медаль "За військову службу Україні"

Білявцев Сергій Вікторович – прапорщик;

Глова Дмитро Вікторович – прапорщик;

Лавренчук Микола Миколайович – сержант;

Ратушна Олена Миколаївна – капітан медичної служби;

Рогальський Сергій Вікторович – підполковник

Чубенко Володимир Володимирович – старший солдат.

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Медаль "Захисника вітчизни"

Гаркава Людмила Анатоліївна – підполковник медичної служби;

Чигринов Руслан Володимирович – сержант.

Орден Свободи

Бубка Сергій Назарович – президент національного олімпійського комітету України.

Нагородили за вагомий особистий внесок у розвиток України, розвиток національної освіти і системи охорони здоров'я, досягнення високих спортивних результатів та плідну громадську діяльність.

Орден князя Ярослава Мудрого 1 ступеня

Зленко Анатолій Максимович – голова МЗС 1990-94, 2000-03 років, нагородили посмертно;

Кремень Василь Григорович – президент Національної академії педагогічних наук України, академік НАН України;

Лазоришинець Василь Васильович – директор національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова.

Орден князя Ярослава Мудрого 5 ступеня

Кікабідзе Вахтанг Костянтинович – актор і співак;

Шевченко Андрій Миколайович – головний тренер збірної команди України з футболу 2016-21 рр.

Орденом "За заслуги" 3 ступеня

Горіщак Сергій Петрович – директор Одеської дитячої міської поліклініки №6.

Яковенко Олег Костянтинович – заввідділенням Волинської обласної клінічної лікарні.

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Орден княгині Ольги 1 ступеня

Лібанова Елла Марленівна – академік секретаря НАН, директор інституту демографії та соцдосліджень імені Михайла Птухи.

Орден княгині Ольги 3 ступеня

Байляк Марина Михайлівна – професор кафедри Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Виноград Наталія Олексіївна – завідувач кафедри Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Линів Оксана Ярославівна – диригентка.

Яскевич Алеся Олександрівна – керівник ГО спільноти сімей, які виховують дітей з вадами розвитку "Бачити серцем".

Звання "Народний артист України"

Пліш Богдан Йосипович – головний хормейстер Національного академічного театру опери та балету України ім. Т. Шевченка;

Форманчук Олександр Іванович – артист драми, ведущий майстер сцени Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка;

Звання "Заслужений артист України"

Ісаєнко Андрій Миколайович – артист Київського академічного театру драми і комедії.

Монатик Дмитро Сергійович – співак, композитор.

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