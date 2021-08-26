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Зеленський звинуватив іноземний бізнес в антирекламі України

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
26 серпня, 23:32
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Президент вважає, що світу потрібно показати, що Україна робить всі можливі кроки, щоб сюди прийшли інвестиції, незважаючи на навмисну антирекламу
Володимир Зеленський пояснив зниження інвестицій в Україну
Володимир Зеленський пояснив зниження інвестицій в Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський вважає, що інвестиційна привабливість Україна впала останнім часом через антирекламу, в якій "зацікавлені багато країн" та іноземний бізнес.

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Про це він заявив у програмі "Право на владу" на "1+1".

"Уся ця привабливість у нас, через антирекламу інвестиційну, вона впала", – зазначив він.

На думку глави держави, іноземний бізнес не хоче міжнародного визнання нашої країни, тому що боїться втратити в особі українців дешеву робочу силу.

"Через різну антирекламу України (знизилася інвестиційна привабливість. – Ред.), і в цьому зацікавлені багато країн, багато іноземного бізнесу, щоб ми не виходили, бо ми тут дуже "дешеві" люди", – зазначив Зеленський.

Президент додав, що зниження інвестицій в нашу країну – це гео- і бізнес-політика, але він упевнений, що Україна як і раніше приваблива для вкладень.

Зеленський вважає, що світу потрібно показати, що Україна робить всі можливі кроки, щоб сюди прийшли інвестиції.

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Нагадаємо, азербайджанська сервісна компанія SOСAR AQS зацікавлена в реалізації проектів у галузі надрокористування на території України.

Ми також писали, що уряд затвердив план заходів щодо створення Президентського університету, який повинен почати навчання студентів з 1 жовтня 2023 року. У цьому навчальному закладі обіцяють нечувані зарплати викладачам.

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