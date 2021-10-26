Зеленський ще у лідерах, але Разумков росте. Що показують останні рейтинги

Соціологи визначили головних кандидатів на пост президента, якби вибори пройшли найближчим часом

Разумков (праворуч) мітить на крісло президента? Колаж "Сьогодні"

Народна підтримка президента Володимира Зеленського останнім часом падає, хоч він і залишається поки що у лідерах "президентського" рейтингу. А ось ще недавній його соратник Дмитро Разумков, якого було звільнено з посади спікера парламенту, навпаки, зростає в рейтингах. Незмінно на другому місці йде "вічний" суперник Зеленського Петро Порошенко. Ми порівняли результати двох соціологічних опитувань.

Опитування Центру Разумкова за підтримки Фонду Ганса Зайделя в Україні

Опитування було проведено з 14 до 20 жовтня. Опитали 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України.

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Українцям поставили питання, кого б підтримали на президентських виборах, якби вони відбулися вже найближчими вихідними. Зеленський отримав би найбільшу кількість голосів – 25,7% тих, хто візьме участь у виборах і вже визначився з кандидатом.

Найближчі переслідувачі Зеленського:

лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко – 14%;

співголова "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко – 11,7%;

лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко – 10,1%;

народний депутат Дмитро Разумков – 8,8%;

лідер партії "Наші" Євген Мураєв – 6,3%;

голова партії "Сила та честь" Ігор Смешко – 5%.

Соціологи зазначають, що порівняно з початком літа зараз рейтинг Разумкова зріс на 4%. Він єдиний, хто показав зростання народної підтримки.

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У президента втрати рейтингу становили приблизно 3% від літніх показників.

Київський міжнародний інститут соціології

Дослідження проходило 15-18 жовтня, було опитано 1200 респондентів.

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Згідно з результатами опитування, Володимир Зеленський виграв би зараз вибори – його підтримали 24,7% опитаних, які б пішли на вибори і точно знають, за кого голосуватимуть.

Найближчі переслідувачі суттєво відстають від президента:

Петро Порошенко – 15,6%;

Юлія Тимошенко – 12,2%;

Юрій Бойко – 9,4%;

Ігор Смєшко – 7,8%;

Дмитро Разумков – 7,1%;

Євген Мураєв – 6,2.

КМІС, як і центр Разумкова, видає приблизно ті самі втрати рейтингу Зеленського у 3%. У Разумкова плюс 4%.

Як ми писали нещодавно, дані всеукраїнського опитування громадської думки показали, що понад 50% українців вірять, що Зеленський має офшорні рахунки за кордоном.

Крім того, партія "Слуга народу" вперше з 2019 року втратила лідируючу позицію у рейтингу.