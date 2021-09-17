"Задумали щось недобре": Герасимов повеселив Арахамію в прямому ефірі

За словами Герасимова, Арахамія "починає дратуватися", коли критикують законопроєкт про олігархів

Герасимов вважає, що Арахамія гостро реагує на критику законопроекту про олігархів / Фото: Колаж: Сьогодні

Співголова партії "Європейська солідарність" Артур Герасимов вважає, що реакція глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії на коментарі з стосовно законопроекту про олігархів "схожа на роздратування, що може говорити про погані задуми".

Про це він сказав в прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

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"Вони починають дратуватися знаєте чому? Коли вони дратуються, це доводить, що вони замишляють погані речі", – сказав Герасимов. Арахамія у відповідь посміявся.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив про те, що законопроєкт №5599 про деолігархізації переданий на розгляд Венеціанської комісії – найбільш авторитетному європейському органу з питань конституційного права.

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Законопроект викликав неоднозначні оцінки в українських і зарубіжних політиків і експертів. Так, на думку українського омбудсмена Людмили Денисової, в законопроекті є порушення Конституції.

Законопроект передбачає ведення "реєстру олігархів". Люди, які потрапляють до цього реєстру, можуть бути обмежені в деяких правах.