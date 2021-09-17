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"Задумали щось недобре": Герасимов повеселив Арахамію в прямому ефірі

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
17 вересня, 23:26
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За словами Герасимова, Арахамія "починає дратуватися", коли критикують законопроєкт про олігархів
Герасимов вважає, що Арахамія гостро реагує на критику законопроекту про олігархів
Герасимов вважає, що Арахамія гостро реагує на критику законопроекту про олігархів / Фото: Колаж: Сьогодні

Співголова партії "Європейська солідарність" Артур Герасимов вважає, що реакція глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії на коментарі з стосовно законопроекту про олігархів "схожа на роздратування, що може говорити про погані задуми".

Про це він сказав в прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

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"Вони починають дратуватися знаєте чому? Коли вони дратуються, це доводить, що вони замишляють погані речі", – сказав Герасимов. Арахамія у відповідь посміявся.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив про те, що законопроєкт №5599 про деолігархізації переданий на розгляд Венеціанської комісії – найбільш авторитетному європейському органу з питань конституційного права.

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Законопроект викликав неоднозначні оцінки в українських і зарубіжних політиків і експертів. Так, на думку українського омбудсмена Людмили Денисової, в законопроекті є порушення Конституції.

Законопроект передбачає ведення "реєстру олігархів". Люди, які потрапляють до цього реєстру, можуть бути обмежені в деяких правах.

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