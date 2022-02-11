Яценюк озвучив головну умову для зустрічі Зеленського та Путіна

У результаті зустрічі заради зустрічі може виграти Путін, наголосив Арсеній Яценюк

Експрем'єр Арсеній Яценюк / Фото: Народний фронт

Володимиру Зеленському не можна і не потрібно зустрічатися з Путіним сам на сам: "Він може зустрічатися з Путіним тільки тоді, коли ми розуміємо, що внаслідок зустрічі Путін забирається з Донецька і Луганська і визнає те, що незаконно анексував Крим", – заявив прем'єр-міністр України 2014-2016 років у ток-шоу Дмитра Гордона 10 лютого.

"У міжнародній політиці зустріч заради зустрічі не потрібна, більш того – вона дуже шкодить. Тому що в результаті цієї зустрічі може виграти Путін", – наголосив він.

"Володимиру Зеленському треба розмовляти і зустрічатися з Байденом, Макроном, Шольцом, Джонсоном, з керівництвом Польщі – з усіма нашими союзниками. Чим більше Захід буде підтримувати українців, чим сильніша буде наша позиція, тим менше шансів у таких, як Путін виграти у нас", - сказав Арсеній Яценюк.