Яценюк: Ключ від майбутнього України в руках вчителів

Політик також з професійним святом привітав свою маму і розмістив спільне фото

Яценюк заодно привітав і маму зі святом. Колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр України 2014-2016 рр., лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк привітав українських вчителів з професійним святом, а також заявив, що ключ від майбутнього нашої країни саме в їх руках.

Про це він написав у Facebook.

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За його словами, День вчителя стосується всіх, тому що у кожного є теплі спогади про шкільні роки і вчителів, які вели нас по дорозі знань.

"У цьому святі для мене багато особистого. Інакше й не могло статися, якщо ти народився в родині університетських викладачів. Добре знаю, наскільки відповідальна і важлива праця педагога", – написав Яценюк.

Він згадав один момент з недавньої зустрічі з молоддю у Львові про те, що подолати виклики можливо в тому випадку, якщо система освіти буде виховувати покоління, готове єднатися, боротися і будувати українську державу.

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"Ключ від майбутнього України в руках українського вчителя. Це унікальна праця, духовна інвестиція, результат якої дає паростки через роки, зміцнюючи фундамент і безпеку нашої країни. Дорогі наші вчителі! Щиро бажаю вам здоров’я, нових досягнень, обдарованих учнів і результатів, які приноситимуть радість. І, звичайно ж, сьогодні з професійним святом привітаю свою маму", – написав політик.

Яценюк з мамою, яка теж є викладачем. Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

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