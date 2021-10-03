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Яценюк: Ключ від майбутнього України в руках вчителів

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
3 жовтня, 15:02
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Політик також з професійним святом привітав свою маму і розмістив спільне фото
Яценюк заодно привітав і маму зі святом. Колаж "Сьогодні"
Яценюк заодно привітав і маму зі святом. Колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр України 2014-2016 рр., лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк привітав українських вчителів з професійним святом, а також заявив, що ключ від майбутнього нашої країни саме в їх руках.

Про це він написав у Facebook.

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За його словами, День вчителя стосується всіх, тому що у кожного є теплі спогади про шкільні роки і вчителів, які вели нас по дорозі знань.

"У цьому святі для мене багато особистого. Інакше й не могло статися, якщо ти народився в родині університетських викладачів. Добре знаю, наскільки відповідальна і важлива праця педагога", – написав Яценюк.

Він згадав один момент з недавньої зустрічі з молоддю у Львові про те, що подолати виклики можливо в тому випадку, якщо система освіти буде виховувати покоління, готове єднатися, боротися і будувати українську державу.

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"Ключ від майбутнього України в руках українського вчителя. Це унікальна праця, духовна інвестиція, результат якої дає паростки через роки, зміцнюючи фундамент і безпеку нашої країни. Дорогі наші вчителі! Щиро бажаю вам здоров’я, нових досягнень, обдарованих учнів і результатів, які приноситимуть радість. І, звичайно ж, сьогодні з професійним святом привітаю свою маму", – написав політик.

Яценюк з мамою, яка теж є викладачем. Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Що робить держава для вчителів

  • В Україні щороку проводять конкурс на кращого вчителя в декількох номінаціях. У цьому 2021/2022 навчальному році конкурс "Учитель року" проводитиметься в номінаціях "Основи правознавства", "Біологія", "Інформатика", "Музичне мистецтво".
  • Переможцям присвоюється звання "Заслужений вчитель України" та надаються премії. Премії деяким вчителям збільшать удвічі.
  • У планах уряду – довести мінімальні зарплати педагогів до рівня середньої зарплати по країні, яка становить 13 543 гривень.
  • У 2021 році для забезпечення належного освітнього процесу і початку навчального року в закладах загальної середньої освіти у державному бюджеті враховано понад 100 млрд гривень.
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