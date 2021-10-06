Оскаженіли через "ДНР" – Яценюк висловився про скандал з Укрексімбанком

Розслідуванню не повинні перешкодити жодні зв'язки, протекції і дружні відносини керівництва банку з представниками влади

Яценюк вимагає вирок в історії з Укрексімбанком. Колаж "Сьогодні"

Розслідування нападу керівників Укрексімбанку на журналістів має закінчитися вироком суду, а СБУ необхідно перевірити причину конфлікту – зв'язок банку з т.зв. "ДНР".

Про це написав у Facebook прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

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Він вважає, що розслідуванню не повинні перешкодити жодні зв'язки, протекції і дружні відносини керівництва банку з представниками влади.

"Напад на журналістів проєкту "Схеми" керівництвом державного "Укрексімбанку" із застосуванням грубої фізичної сили повинен отримати правову оцінку, результатом якої має стати судовий вирок... Напад на журналістів свідчить про вседозволеність і владний дурман так званих "слуг народу", які насправді вирішили стати "господарями народу", – написав Яценюк.

Також він закликав СБУ розслідувати саму причину, через яку почався скандал глави банку Мецгера з журналістами.

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"Причиною нападу, як випливає з інформації самих журналістів, стало запитання про кредитування "Укрексімбанком" структур на окупованих Росією територіях так званої "ДНР". Саме це привело керівників банку до шаленого сказу, рукоприкладства і намагання знищити записане відео. Фінансування державним банком ворожої сторони, агресора – це диверсія проти держави і злочин проти кожного українця", – резюмував Яценюк.

З чого почався скандал

Журналісти "Схем" записували інтерв'ю з головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером. Потім йому не сподобалося одне із запитань, і він наказав охороні "прибрати камери" і "дістати з них касети".

За словами журналістів, співробітники банку застосували силу до оператора, відібрали дві камери і карти із записом. До того ж журналістам забороняли знімати все на телефон, а також попросили залишити приміщення. Через годину "Схемам" повернули техніку, але інтерв'ю і відео нападу були видалені.

У самому банку заявили, що журналіст поставив низку запитань Мецгеру щодо надання інформації про діяльність клієнтів банку. Також у фінустанові зазначають, що журналістом без будь-якого обґрунтування були висловлені припущення про нібито допущені банком порушення в межах відповідних правовідносин. Інформація, яка вимагалася, відповідно до статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", є банківською таємницею. Пізніше глава Укрексімбанку склав повноваження на час розслідування.

В Офісі президента теж заявили, що Мецгер має бути відсторонений і зазначили, що така поведінка топменеджера неприпустима.