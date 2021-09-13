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Зустрічі Зеленського і Путіна не буде? У Кремлі відповіли на умову Києва

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
13 вересня, 14:37
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Спікери президентів України і Росії пояснили, що стало головною проблемою для зустрічі лідерів держав
Можливу зустріч Зеленського і Путіна може зірвати одне питання. Колаж: "Сьогодні"
Можливу зустріч Зеленського і Путіна може зірвати одне питання. Колаж: "Сьогодні"

Схоже, імовірна зустріч президентів України і Росії "накривається мідним тазом". У Києві заявили, що без обговорення Криму переговори безглузді, а в Кремлі навідріз відмовляються від цієї теми і вже сумніваються, що зустріч відбудеться.

Україна поставила умову

Прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив в ефірі телеканалу "ДОМ", що без обговорення питання Криму зустрічі Зеленського з Путіним не буде.

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"А навіщо тоді зустрічатися? Зустрічатися, щоб обговорити що? Яка тема зараз у відносинах Росії і України важливіша за окупацію Росією окремих територій України? ... Треба, щоб на цій зустрічі стояло питання про окупацію Росією частини території України. Тому розмова і контакти щодо цієї зустрічі на якомусь рівні дійсно підтримуються, але треба обов'язково домогтися того, щоб це найголовніше питання було винесено на порядок денний, чого РФ, звичайно, не хоче. У цьому сенсі ця зустріч залежить, за великим рахунком, від Росії – чи згодна вона говорити про те, що накоїла, і як Путін збирається це все виправляти", – сказав спікер Банкової.

А що Росія?

У Росії вже не раз заявляли, що тема окупованого півострова закрита і не підлягає обговоренню. І цього разу прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков у відповідь на заяву Никифорова сказав, що "в такій постановці питання обговорення Криму неможливе і таке формулювання ставить під питання гіпотетичну можливість проведення такої зустрічі", передає Інтерфакс.

А що готова Москва обговорювати на зустрічі Путіна з Зеленським, так це виконання Мінських угод, домовленостей Паризького саміту "Нормандської четвірки" і двосторонні відносини між країнами.

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На питання, чи готова Москва обговорювати з Києвом тему війни і миру на Донбасі, він цинічно відповів: "Ми не можемо обговорювати питання внутрішньоукраїнського конфлікту".

"Росія не є стороною цього конфлікту. Тут нічого не змінилося. Ми повторювали це неодноразово на різних рівнях. Донбас можна обговорювати з точки зору виконання абсолютно чітко прописаних на папері положень мінського комплексу заходів, – додав Пєсков.

Київ ніяк не може домовитися з Москвою про зустріч президентів

  • Раніше Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі, але той відмовився і запропонував президенту України приїхати до Москви. Кремль також відмовляється обговорювати і Крим, і Донбас, а це саме ті питання, заради яких Зеленський хоче переговорів.
  • Ходили навіть чутки про можливе проведення зустрічі у Ватикані або Єрусалимі, але далі розмов справа не пішла.
  • У Кремлі постійно заявляли, що нібито готові до переговорів президентів, але щоразу зазначали, що немає передумов і конкретно опрацьованих тем для такої зустрічі.

Як повідомляли "Сьогодні", Володимир Путін нещодавно заявив, що ситуація у відносинах з Україною є "ненормальною" і "неприродною". Він сподівається на відновлення відносин з Україною у недалекому майбутньому.

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А ось Зеленський заявив, що відносин між Україною і Росією зовсім немає і народи стали ворогами через дії кремлівської верхівки. При цьому він зазначає, що розумних росіян не треба переконувати в тому, що є незалежна Україна – вони і так це знають і поважають нашу країну.

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