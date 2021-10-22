Все приховують від України. Венедіктова обурилася вчинком Ірану

У прокуратурі розповіли, як іранська сторона продинамила Київ в розслідуванні катастрофи МАУ над Тегераном

Венедіктова "наїхала" на іранців. Колаж "Сьогодні"

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела зустріч з президентом Асоціації родин жертв рейсу PS752 Хамедом Есмаїліоном та помічником посла Канади в Україні Мавурнiн Мунi. Вони обговорили розслідування обставин катастрофи українського літака над Тегераном.

Про це повідомляє пресслужба ОГП.

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Вона нагадала, що через 2,5 місяці буде друга річниця страшної трагедії рейсу PS 752 і поінформувала, що Україна проводить розслідування в складних умовах – без доступу до уламків літака, ключових свідків, підозрюваних.

Обговорюють збивання Іраном українського літака. Фото: gp.gov.ua

При цьому генпрокурор зазначила, що українська сторона не знайшла підтримки від інших постраждалих країн зі створення спільної слідчої групи, хоча це значно б полегшило і прискорило розслідування. Крім того, Іран так і не надав повних відповідей на українські запити про міжнародну правову допомогу або взагалі не реагував.

"Увесь минулий рік Україна і Іран рухалися окремими шляхами: в Ірані своя кваліфікація та своя справа, до матеріалів якої ми не маємо доступу. У цьому році Іран заявив про передачу своєї справи щодо 10 підозрюваних осіб до суду, проте відомості щодо них ретельно приховуються. Вже відбулося три раунди офіційних україно-іранських переговорів. Ми чули пропозиції від іранської сторони про можливі форми співпраці, які так і залишилися обіцянками", – сказала Венедіктова.

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Іран обдурив Україну?

В Офісі генпрокурора нагадали, що на початку червня у Києві за результатами третього раунду переговорів українська сторона погодилася на пропозицію іранської ознайомитися з матеріалами кримінальної справи в судах Ірану, а також на можливість присутності представників України під час судового процесу в Ірані.

Україна відразу ж відправила в Тегеран відповідний запит, але за 4 місяці жодної відповіді від Ірану так і не отримала. Анонсування іранською стороною направлення справи до суду за результатами закритого для постраждалих країн слідства і ненадання українським прокурорам доступу до матеріалів свідчить про порушення міжнародних зобов'язань.

Катастрофа МАУ в Ірані

Пасажирський лайнер МАУ, на борту якого перебувало 176 людей, зокрема 11 українських громадян, був збитий під час вильоту з Тегерана до Києва 8 січня 2020 року. Відповідальність за те, що сталося, взяли на себе іранські військові, пояснивши це помилкою і назвавши винним оператора ракетної системи, який нібито порушив правила ведення вогню "без отримання дозволу"

Військова прокуратура Ірану заявила про завершення розслідування катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України", пообіцявши, що справу скоро передадуть до суду.

Іран почав виплату компенсацій родичам збитого літака – деякі українські сім'ї вже отримали по 150 тис. доларів.