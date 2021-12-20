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Українці відповіли, хто може врятувати економіку країни

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
20 грудня, 16:22
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Набагато краще за Шмигаля впоралися б Яценюк, Гройсман і Тимошенко
Українці вважають, що кожен із цих колишніх прем'єрів був би ефективнішим за Шмигаля / Колаж "Сьогодні"
Українці вважають, що кожен із цих колишніх прем'єрів був би ефективнішим за Шмигаля / Колаж "Сьогодні"

Українці вважають, що покращити нинішню економічну ситуацію на посаді прем'єр-міністра міг би Володимир Гройсман, який обіймав цю посаду з 14 квітня 2016 року по 29 серпня 2019 року. Також набагато краще за нинішнього главу уряду впоралися б із кризою Юлія Тимошенко (була прем'єром 2007 — 2010 роки) та Арсеній Яценюк ( 2014 2016 роки).

Такі дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг" на питання "Хто з прем'єр-міністрів міг би покращити нинішню економічну ситуацію". З 14 по 16 грудня було опитано 2000 респондентів різного віку у всіх областях України, крім окупованої частини Донбасу та Криму.

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Результати

У Володимира Гройсмана як голову уряду вірять 34% опитаних українців. Приблизно однакові результати у Юлії Тимошенко (26%) та у Арсенія Яценюка (25%).

Навіть збіглий президент Віктор Янукович набрав 8%. До речі, так само, як і нинішній прем'єр Денис Шмигаль.

Інші рейтинги

Місяць тому Гройсман також показував непогані результати у рейтингу найкращого голови уряду України із 2005 року. Тоді працю Володимира Борисовича серед інших колег позитивно оцінили 21,3% респондентів. На другому місці опинився втікач Микола Азаров (13,5%), на третьому – Юлія Тимошенко (13,4%), на четвертому – Арсеній Яценюк (9,1%), на п'ятому – Віктор Янукович (7,6%). Чинний прем'єр Денис Шмигаль тоді набрав лише 5,1%.

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Кабмін України під управлінням Яценюка українці вважають найбільш реформаторським у постмайданний період. Дослідження з цього питання провела аналітична платформа VoxUkraine. Експерти проаналізували чотири Кабінети міністрів, які працювали в країні, починаючи з грудня 2014 року. Кабмін на чолі з Арсенієм Яценюком отримав найвищу оцінку у реформаторському плані. Далі йде Володимир Гройсман, Олексій Гончарук, а найнижча оцінка у Дениса Шмигаля.

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