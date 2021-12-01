Україна має скликати саміт союзників – Яценюк

За результатами цього саміту має відбутися нова угода, вважає колишній прем'єр

Арсеній Яценюк / Фото: Facebook

Українська влада має невідкладно ініціювати проведення саміту союзників України за участю США, Великобританії, Німеччини та Франції, за результатами якої буде підписано нову угоду союзників про підтримку, захист та допомогу Україні та українській армії.

Про це заявив голова Київського безпекового форуму, експрем'єр України (2014-2016) Арсеній Яценюк.

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Політик наголосив, що за результатами цього саміту має відбутися нова угода.

"Не новий Будапештський меморандум, а нова угода союзників про підтримку, захист та допомогу Україні та українській армії, оскільки наші союзники повинні чітко усвідомити: захищаючи Україну, кожен із них захищає свої країни, а всі ми разом захищаємо свободу та демократію у світі проти путінської диктатури та авторитаризму", – сказав Яценюк.

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