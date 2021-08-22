У РНБО будуть проблеми через закон про олігархів? Данілов відповів на слова Разумкова

Спікер Верховної Ради побоюється, що олігархи можуть впливати на членів Радбезу

Олексій Данілов відреагував на слова Разумкова. Колаж: "Сьогодні"

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов не бачить проблеми з можливим конфліктом інтересів в самому РНБО через закон про олігархів, про що заявляв спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

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Про це він сказав в інтерв'ю "Сегодня".

Конфлікт інтересів полягає в тому, що олігархи можуть впливати на членів Радбезу і тоді постає питання – а чи повинен Радбез в такому випадку вести реєстр олігархів.

"Якщо він вважає, що когось із членів Радбезу можуть корумпувати, на його думку, олігархи, тоді треба вказувати, хто до цього схильний з 23 членів Ради безпеки і оборони, і може піддатися спокусі. Як? Так, як піддавалися і піддаються депутати ВР, приймаючи важливі закони, іноді закони, які є суперечливими з точки зору багатьох речей. Вплив олігархів на ВР є дуже великим. Ми можемо бачити це по прийнятих законах. Це треба припиняти", – сказав секретар РНБО.

Данілов визнає, що вплив олігархів на законодавчу владу існує, на жаль, і вважає це загрозою. Але в новому законі про олігархів будуть великі обмеження, щоб не було впливу на, наприклад, прийняття "потрібних" законів.

"Якщо ви спілкуєтеся з олігархами і маєте відповідну посаду – ви повинні це повідомити. Якщо представники олігарха з вами спілкуються, а ви посадова особа – ви повинні про це повідомити. Що стосується реєстру олігархів... Не ми визначаємо, але в проєкті закону є тлумачення: це має бути рішення РНБО, для цього мають бути підстави. Повинні бути відповідні документи ... Рада буде ухвалювати рішення, кому вести цей реєстр. Може, це буде апарат РНБО, може інша інституція. Але президент вважає, що Радбез має цим займатися, як орган, що координує дії в цій сфері", – підкреслив він.

Кого можуть визнати олігархом

Олігархом визначається людина, яка:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, на день набуття чинності цього закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку і протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище;

вартість його активів (і осіб, бенефіціаром яких він є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (на сьогодні це 2 млрд 379 млн грн);

якщо людина відповідає хоча б двом зазначеним критеріям – вона потрапляє до реєстру олігархів.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 1 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №5599 про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

У "Слузі народу" розповідали, що п'ять депутатів Ради можуть визнати олігархами.