Будуть не лише санкції. Екскомандувач НАТО пригрозив Путіну

Верховний Головнокомандувач Об'єднаних Сил НАТО в Європі в 2013-16 роках, генерал Філіп Брідлав вважає, що Захід має розглянути варіанти військової допомоги Україні на випадок повномасштабного вторгнення російських військ.
Про це він заявив під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму та Атлантичного ради (Вашингтон), присвяченій підсумкам телефонної розмови президента США Джозефа Байдена з російським колегою Володимиром Путіним.
Генерал зазначив, що раніше стосовно Росії запроваджувалися лише економічні санкції. Однак вони, ймовірно, були недостатньо ефективними, оскільки не вплинули на поведінку Росії так, як очікували.
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"Якщо ми й надалі застосовуватимемо економічні санкції, то маємо переконатися, що цього разу вони будуть дійсно болючими і вони змінять поведінку російського керівництва", – сказав Брідлав.
При цьому він наголосив, що у нас більше інструментів, ніж просто економічні санкції.
"Якщо не спрацюють економічні санкції, тоді потрібно подивитися на варіанти військової допомоги. Щоб для Росії ціною можливої потенційної атаки чи нової агресії була власне втрата серйозних переваг", – сказав генерал.
Він зазначив, що Україні потрібна допомога з протиповітряною обороною та дронами, з розумними ракетами.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ймовірний період для вторгнення Росії – друга половина січня 2022 року.
- Також агенція Bloomberg з посиланням на американську розвідку повідомила, що Росія посилює своє військове угруповання в окупованому Криму новими військами, які почала перекидати з 15 листопада.
- Крім того, у ЗМІ заявили, що Україна попросила у США "афганську" зброю через російську загрозу.
- Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Росію щодо України, мовляв, вторгнення стане великою помилкою і будуть серйозні наслідки для Кремля.