РНБО має негайно ввести санкції проти Лаврова, Москалькової і членів Ради безпеки РФ – Яценюк

Екс-прем'єр-міністр України нагадав, що він вніс до ВР закон про санкції і "домігся його прийняття саме для цього"

Яценюк зробив заяву щодо санкцій. Фото: колаж "Сьогодні"

Москва ввела санкції проти міністра закордонних справ України, секретаря РНБО, уповноваженого Верховної Ради з прав людини та інших українських громадян. РНБО має негайно провести засідання.

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Про це заявив прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк в Facebook.

"Як особа, заочно заарештована судами Путіна за начебто вбивство 30 російських військових у Чечні та внесена до санкційного списку Росії, вважаю, що РНБО повинно негайно провести позачергове засідання, ввести санкції проти Лаврова, Москалькової та членів радбезу Росії, а також порушити кримінальні провадження проти цих осіб", – підкреслив він.

Екс-прем'єр-міністр України нагадав, що він вніс до ВР закон про санкції і "домігся його прийняття саме для цього".

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Арсеній Яценюк підкреслив, що Рада нацбезпеки і оборони України повинна також звернутися з проханням до західних партнерів про введення ними санкцій проти зазначених посадових осіб РФ при проведенні Кримської платформи.

А хто потрапив під нові санкції США

В чорний список потрапили дев'ять фізосіб і дві організації з Росії, які, на думку американців, причетні до отруєння Навального:

Інститут криміналістики ФСБ;

Інститут експериментальної медицини;

начальник центру спеціальних технологій ФСБ Володимир Богданов;

співробітник ФСБ і токсиколог Станіслав Макшаков;

співробітник Інституту криміналістики ФСБ Костянтин Кудрявцев;

співробітник Інституту криміналістики ФСБ Олексій Александров;

співробітник Інституту криміналістики ФСБ Іван Осипов;

співробітник ФСБ Володимир паня;

начальник служби захисту конституційного ладу і боротьби з тероризмом ФСБ Олексій Сєдов;

колишній директор 27-го наукового центру і фахівець з хімічної зброї Артур Жиров;

директор Інституту криміналістики ФСБ Кирило Васильєв.

Як повідомляли новини "Сьогодні", канцлер Німеччини Ангела Меркель під ча свого візиту в Москву 20 серпня зажадала від Путіна звільнити Навального.

А недавно Навальний звинуватив Захід у бездіяльності. Корупція – причина світових проблем, але саме вона врятувала його від смерті, упевнений опозиціонер.