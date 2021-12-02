"Промова була спрямована лише на одне…": Яценюк оцінив виступ Зеленського

Вся промова президента Володимира Зеленського була спрямована лише на одне – утримати владу та утримати рейтинг, а не на те, щоб зберегти країну. Про це заявив у кулуарах Київського безпекового форуму прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк.
Він підкреслив, що для об'єднання навколо держави, її цінностей, незалежності та суверенітету "потрібний президент та його слово".
"Для того, щоб продемонструвати, що Україна дійсно єдина, а не ділити країну на тих, хто за, і хто проти, в такий складний час. Не може Володимир Зеленський сьогодні займатися тим, щоб тільки утримувати свою владу. Це те, що я побачив сьогодні з трибуни парламенту. Вся промова Зеленського була спрямована тільки на одне – "я хочу утримати владу, я хочу утримати рейтинг", – сказав Яценюк.
Водночас, на його переконання, головним має бути прагнення зберегти країну. Президенту, за словами політика, має бути все одно, яким буде його рейтинг, але не байдуже, що буде з державою.
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"Немає такого взагалі розуміння", – додав Яценюк.
Звернення Зеленського до Ради
- 1 грудня президент виступив перед депутатами у парламенті зі щорічним зверненням. Він говорив про війну на Донбасі, повернення Криму, прямі переговори з Путіним, економічний паспорт для дітей та багато іншого. "Сьогодні" зібрали головні заяви Зеленського.
- Також здивувала реакція депутатів на виступ президента. Спочатку багато хто з них прийшов у дивних футболках, а от "слуги народу" влаштували Зеленському овації по-північнокорейськи.
- Під час виступу Зеленський несподівано обмовився про дітей, які зможуть собі "купити життя в Україні".
- Також ми зібрали п'ять питан , про які промовчав глава держави в Раді