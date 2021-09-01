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Протидія "Північному потіку – 2". Вашингтон виділить Україні $ 45 млн допомоги

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор розділу Гроші
1 вересня, 14:29
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Президент США Джо Байден у середу прийме президента України Володимира Зеленського в Білому домі
Мета цього діалогу полягає в тому, щоб продовжити вирішувати проблеми впливу "Північного потіку - 2". Колаж: "Сьогодні"
Мета цього діалогу полягає в тому, щоб продовжити вирішувати проблеми впливу "Північного потіку - 2". Колаж: "Сьогодні"

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський у середу мають намір оголосити про запуск діалогу з енергетики та клімату, метою якого буде, зокрема, вирішення проблем, пов'язаних із впливом газопроводу "Північний потік – 2".

"Говорячи про енергетику, президенти оголосять про нові ініціативи для боротьби з кліматичною кризою та зміцнення енергетичної безпеки України, зокрема про запуск оновленого стратегічного діалогу з енергетики та клімату, на чолі якого стане міністерство енергетики США", – цитує Білий дім слова високопоставленого офіційного представника адміністрації з телефонного брифінгу.

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Чиновник зазначив, що мета цього діалогу, серед іншого, полягає в тому, щоб продовжити вирішувати проблеми впливу "Північного потіку – 2".

"Метою цього діалогу є залучення інвестицій в енергетичну безпеку за допомогою реформ, скорочення викидів парникових газів, розгляд інших ініціатив зі зміни клімату та подальше вирішення проблеми впливу" Північного потіку – 2 ", – цитує його слова Білий дім.

Окрім того, в Білому домі заявили, що продовжать підтримувати народ України, "потерпілий унаслідок кризи з Росією на сході" країни.

Чиновник повідомив, що Вашингтон надасть Києву додатково $45 млн гуманітарної допомоги.

"Говорячи про гуманітарну допомогу, ми також продовжуємо підтримувати українців, які, як і раніше, страждають від кризи з Росією на сході, й раді оголосити, що цього року уряд США надасть додатково 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги, щоб допомогти вирішити проблеми українців, які від цього залишаються в нужді", – сказав він.

На брифінгу високопоставлений представник адміністрації Білого дому запевнив, що США очікують продовження обговорення ситуації у сфері безпеки, з якою Україна стикається щодо Росії.

"Що стосується безпеки, ми з нетерпінням очікуємо продовження обговорення ситуації у сфері безпеки, з якою Україна стикається щодо Росії, – продовжуючи бачити акти російської агресії в регіоні. І президент із нетерпінням очікуватиме більш повної інформації від президента Зеленського про поточну ситуацію з безпекою", – підкреслив чиновник.

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Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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