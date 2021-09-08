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Противники вакцинації закидали Джастіна Трюдо камінням

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
8 вересня, 01:01
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Такою була реакція на слова прем'єр-міністра, що невакциновані – маргінали
Прем'єр Канади Джастін Трюдо зіткнувся з найбільш агресивними протестами в своїй кар'єрі / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"
Прем'єр Канади Джастін Трюдо зіткнувся з найбільш агресивними протестами в своїй кар'єрі / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

Прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо закидали гравієм під час передвиборчого мітингу в Брантфорді, в провінції Онтаріо. Учасники акції виступають проти обов'язкової вакцинації для певних категорій громадян країни.

Про це йдеться в сюжеті новин "Сьогодні".

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Причиною такої реакції стала заява політика, що антівакцінатори є "маргіналами, які сердяться і не вірять в науку".

У опонентів прем'єр-міністра не знайшлося інших аргументів крім гравію під ногами, частина якого потрапила в Трюдо, частина – в його охоронців. Ніхто не отримав серйозних травм.

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  • Як ми писали раніше, Канада готова послабити карантинні обмеження для тих жителів, які вже отримали щеплення від коронавірусу .
  • В країні на початку квітня заявили про початок третьої хвилі коронавірусу, яка охопила всі регіони країни.
  • Тим часом в ВООЗ вважають, що занадто раннє пом'якшення карантинних обмежень в світі може призвести до збільшення кількості хворих COVID-19 і появи нових штамів інфекції.
  • Зараз в Канаді хворіють коронавірусом 37,5 тисячі людей. Всього перехворіли 1 516 094 людини, померли – 27 тисяч людей.

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