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Прийом був "протверезним" – німецький журналіст про візит Меркель до Києва (відео)

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
22 серпня, 19:55
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Привітати Меркель в Києві приїхали лише кілька осіб, серед яких посол Німеччини в Україні
Ангелу Меркель в "Борисполі" керівництво Офісу президента не зустріло. Колаж: "Сьогодні"
Ангелу Меркель в "Борисполі" керівництво Офісу президента не зустріло. Колаж: "Сьогодні" / Фото: Офис Президента Украины, REUTERS

Канцлера Німеччини Ангелу Меркель в аеропорту "Бориспіль" не зустріли ні керівництво Офісу президента, ні Міністерство закордонних справ. Німецький журналіст Йорг Бланк назвав прийом Меркель "протверезним".

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Про це він написав в Twitter.

"Протверезний прийом канцлера в Києві. Віталія Кличка також не було, як планувалося. Нещодавно Зеленський звинуватив Меркель у неефективній політиці щодо Росії. Він робить ставку на "Зелених" у наступному федеральному уряді?", - написав німецький журналіст.

Водночас президент України Володимир Зеленський нагородив канцлера Німеччини Ангелу Меркель державною нагородою "Орден Свободи" за багаторічну підтримку України.

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Напередодні в міжнародному аеропорту "Бориспіль" мера Києва Віталія Кличка не пустили зустрічати канцлера Німеччини Ангелу Меркель.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба припустив, що канцлер Німеччини Ангела Меркель після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним не привезе до Києва ніяких домовленостей щодо України і точно не висуватиме будь-яких вимог Зеленському.

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