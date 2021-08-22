Прийом був "протверезним" – німецький журналіст про візит Меркель до Києва (відео)

Привітати Меркель в Києві приїхали лише кілька осіб, серед яких посол Німеччини в Україні

Ангелу Меркель в "Борисполі" керівництво Офісу президента не зустріло. Колаж: "Сьогодні" / Фото: Офис Президента Украины, REUTERS

Канцлера Німеччини Ангелу Меркель в аеропорту "Бориспіль" не зустріли ні керівництво Офісу президента, ні Міністерство закордонних справ. Німецький журналіст Йорг Бланк назвав прийом Меркель "протверезним".

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Про це він написав в Twitter.

"Протверезний прийом канцлера в Києві. Віталія Кличка також не було, як планувалося. Нещодавно Зеленський звинуватив Меркель у неефективній політиці щодо Росії. Він робить ставку на "Зелених" у наступному федеральному уряді?", - написав німецький журналіст.

Nüchterner Empfang für die Kanzlerin in Kiew. Auch Witali Klitschko, Kiews Bürgermeister, war nicht wie geplant da. Selenskyj hatte Merkel kürzlich schon eine nicht zielführende Russlandpolitik vorgeworfen. Setzt er auf die Grünen in der nächsten Bundesregierung? #dpaReporter pic.twitter.com/xHPfVwn7Xn - Jörg Blank (@JMaxBlank) August 22, 2021

Водночас президент України Володимир Зеленський нагородив канцлера Німеччини Ангелу Меркель державною нагородою "Орден Свободи" за багаторічну підтримку України.

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Напередодні в міжнародному аеропорту "Бориспіль" мера Києва Віталія Кличка не пустили зустрічати канцлера Німеччини Ангелу Меркель.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба припустив, що канцлер Німеччини Ангела Меркель після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним не привезе до Києва ніяких домовленостей щодо України і точно не висуватиме будь-яких вимог Зеленському.