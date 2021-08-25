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Президент Естонії не вивчила російську мову в знак протесту

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
25 серпня, 15:42
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В інтерв'ю президент Естонії Керсті Кальюлайд розповіла, чому не розмовляє російською мовою
Президент Естонії Керсті Кальюлайд під час саміту "Кримська платформа" 23 Серпня / Колаж "Сегодня"
Президент Естонії Керсті Кальюлайд під час саміту "Кримська платформа" 23 Серпня / Колаж "Сегодня"

Президент Естонії Керсті Кальюлайд не розмовляє російською мовою, тому що ще в шкільні роки вирішила не вивчати його в якості протесту.

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Про це естонський лідер розповіла журналістам "Європейської правди".

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"Це був такий невеликий опір системі з мого боку за радянських часів. Ти повинен був піти на урок, вивчити "вірш" і зробити вправу з книги – але цього мінімуму було досить. Це було несправедливим ставленням до великої російської мови з мого боку – але тоді для мене, дитини, це була можливість чинити опір, не вивчаючи lingua franca СРСР. Тому я дійсно погано розмовляю російською", – пояснила Керсті Кальюлайд.

У цьому ж інтерв'ю балтійський політик зазначила, що Україні знадобиться 20 років, щоб вступити в Європейський союз.

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Позиція президента

  • Нагадаємо, президент Естонії Керсті Кальюлайд перебувала в Україні в якості учасника саміту "Кримська платформа". Вона підписала декларацію, яка підтримує міжнародний тиск на Росію для припинення окупації Криму і міста Севастополя.
  • У травні Керсті Кальюлайд підписала спільну заяву президентів трьох країн Балтії, в якій засуджується переписування Росією історії, зокрема, що стосується Другої світової війни .

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