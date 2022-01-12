Порошенко озвучив план перед поверненням в Україну, який погодили США

Народний депутаті та керівник партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко сьогодні виїхав з Варшави до Брюсселя. Як повідомив політик в ефірі телеканалу Прямий, у столиці Бельгії він мав низку зустрічей з європейськими партнерами України.
Питання санкцій
На думку п'ятого президента, проти Москви треба вже зараз вводити санкції.
"Санкції, які мають бути застосовані вже зараз для того, щоб ослабити Росію, ослабити її військову міць і ослабити апетити Росії щодо України і європейської безпеки загалом", – сказав він.
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Зокрема політик наголосив, що всім політичним силам в Україні треба об'єднатися, щоб протистояти планам російського президента Володимира Путіна. За словами Порошенка, такої ж думки дотримуються Сполучені Штати Америки.
"Безумовно, мені дуже сподобалося і стала дуже своєчасним заява заступника державного секретаря, великого друга України, людини, яка дуже добре розуміє ситуацію в Україні, Вікторії Нуланд, яка сказала, що на сьогоднішній день першим пріоритетом для України є єднання політичних сил, не роздмухування конфліктів і неможливість для Путіна підірвати Україну зсередини", – додав він.
Зустріч
- 12 січня у Брюсселі між представниками Росії та НАТО пройшли переговори щодо надання Кремлю гарантій безпеки.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що між сторонами є суттєві розбіжності, які важко подолати. Але діалог розпочався.
- Росія прийшла на переговори з новими ультиматумами. Про них заявив заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко за підсумками переговорів із НАТО у Брюсселі.
- Оскільки не було досягнуто прогресу сенатори США внесли на розгляд законопроєкт щодо нових санкцій проти Москви у разі її нападу на Україну. Він має назву "Захист суверенітету України".