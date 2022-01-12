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Порошенко озвучив план перед поверненням в Україну, який погодили США

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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12 січня, 23:26
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П'ятий президент України попросив не роздмухувати конфлікти та всім об'єднатися
Порошенко у Брюсселі спостерігав за переговорами НАТО з Росією / Колаж "Сьогодні"
Порошенко у Брюсселі спостерігав за переговорами НАТО з Росією / Колаж "Сьогодні"

Народний депутаті та керівник партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко сьогодні виїхав з Варшави до Брюсселя. Як повідомив політик в ефірі телеканалу Прямий, у столиці Бельгії він мав низку зустрічей з європейськими партнерами України.

Питання санкцій

На думку п'ятого президента, проти Москви треба вже зараз вводити санкції.

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"Санкції, які мають бути застосовані вже зараз для того, щоб ослабити Росію, ослабити її військову міць і ослабити апетити Росії щодо України і європейської безпеки загалом", – сказав він.

Зокрема політик наголосив, що всім політичним силам в Україні треба об'єднатися, щоб протистояти планам російського президента Володимира Путіна. За словами Порошенка, такої ж думки дотримуються Сполучені Штати Америки.

"Безумовно, мені дуже сподобалося і стала дуже своєчасним заява заступника державного секретаря, великого друга України, людини, яка дуже добре розуміє ситуацію в Україні, Вікторії Нуланд, яка сказала, що на сьогоднішній день першим пріоритетом для України є єднання політичних сил, не роздмухування конфліктів і неможливість для Путіна підірвати Україну зсередини", – додав він.

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Зустріч

  • 12 січня у Брюсселі між представниками Росії та НАТО пройшли переговори щодо надання Кремлю гарантій безпеки.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що між сторонами є суттєві розбіжності, які важко подолати. Але діалог розпочався.
  • Росія прийшла на переговори з новими ультиматумами. Про них заявив заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко за підсумками переговорів із НАТО у Брюсселі.
  • Оскільки не було досягнуто прогресу сенатори США внесли на розгляд законопроєкт щодо нових санкцій проти Москви у разі її нападу на Україну. Він має назву "Захист суверенітету України".

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