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Порошенко дав кілька порад Зеленському до зустрічі з Байденом

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
30 серпня, 19:53
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Важливо встановити добрі особисті відносини довіри з главою Білого дому
Порошенко вважає, що під час зустрічі двох президентів потрібно знайти шляхи припинення російської агресії в Донбасі / Фото: колаж "Сьогодні"
Порошенко вважає, що під час зустрічі двох президентів потрібно знайти шляхи припинення російської агресії в Донбасі / Фото: колаж "Сьогодні"

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" у своєму відеозверненні дав кілька порад президенту Володимиру Зеленському перед його зустріччю з президентом США Джо Байденом.

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Про це він сказав у відеозверненні.

"На запрошення Президента США Джозефа Байдена відбудеться довгоочікувавий візит Президента України до Сполучених Штатів. З власного досвіду знаю вагу і значення Вашингтону для становлення незалежної, демократичної та сильної України. Тому не можу не вболівати за успіх і результативність українсько-американського саміту", – заявив Порошенко.

За його словами, наразі важливо встановити добрі особисті відносини довіри з главою Білого дому та підтвердити рішучу налаштованість України на поглиблення стратегічного партнерства та союзництва з США.

Він наголосив, що потрібно запустити механізми Комісії стратегічного партнерства. А усі ідеї та ініціативи були закладені ще за часів віце-президентства Байдена.

Також, за словами Порошенка, потрібно знайти оптимальні шляхи проактивного залучення США для припинення російської агресії на Донбасі. А також переконати американських можновладців та великий бізнес у впровадженні демократичних та соціально-економічних реформ в Україні та боротьбі з корупцією.

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"Саме через реальні реформи та справжнє незалежне правосуддя пролягає шлях до реалізації так званого американського "плану Маршалла-Байдена" щодо України, який я запропонував новообраному президентові Байдену під час перших контактів з його командою на початку року. Сподіваюсь, що Зеленський розвине цю ініціативу під час свого візиту до Білого дому", – заявив Порошенко.

Не забув він і про Північний потік-2. Вважає, важливим домовитись про спільну протидію Північному потоку-2. Також потрібно домовитись про візит Байдена до України.

Лідер партії також вважає вкрай нагальним зафіксувати важливе місце України в системі стратегічних енергетичних пріоритетів США, одним з елементів якої має стати спільна протидія Північному потоку-2.

"Є кілька важливих локацій в США, до яких Володимир Зеленський мав би завітати, якщо йдеться про серйозний, змістовний, а не піар-візит. Насамперед, йдеться про штаб-квартиру МВФ, де Президент України має провести переговори з Виконавчим директором Фонду Крісталіною Георгієвою. Не менш важливий та символічний напрямок – штаб-квартира ООН у Нью-Йорку, де Зеленський мав би презентувати наробки Кримської платформи та залучити ООНівський компонент до міжнародних зусиль з деокупації Криму", – вважає Порошенко.

Зеленський у США

  • візит Володимира Зеленськогодо США почнеться 30 серпня – відповідне запрошення український лідер отримав з Білого дому. А зустріч з американським лідером відбудеться 1 вересня.
  • До цього президенти Зеленський і Байден ще не зустрічалися особисто, а лише говорили по телефону.
  • Зеленський встиг зустрітися в Америці тільки з Дональдом Трампом в 2019 році.
  • Байдена навіть запрошували до Києва 23 серпня на "Кримську платформу", але він не приїхав.
  • Особливо потрібною зустріч Зеленського і Байдена стала після нещодавньої угоди США і Німеччини щодо "Північного потоку – 2", від якої не в захваті в Києві. Зеленський ще спробує переконати Байдена в небезпеці російського газопроводу.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Володимир Зеленський відреагував на запрошення відвідати Вашингтон. Президент України перерахував основні теми, які розраховує обговорити з американським колегою.

Глава МЗС Дмитро Кулеба також називав три блоки питань, які планується обговорити під час візиту глави держави в Америку.

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