"Польща першою визнала незалежність України": Яценюк зустрівся з Туском

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк зустрівся з головою Європейської народної партії, експрезидентом Європейської ради Дональдом Туском, який прибув до України для участі у Київському безпековому форумі. Про це український політик повідомив у Facebook.
За його словами, сьогоднішній Форум присвячений 30-им роковинам національного референдуму, який утвердив державність і непорушність кордонів України.
"Саме Польща стала першою державою в світі, яка відразу після референдуму визнала незалежність України. Ціную нашу співпрацю та великий внесок Donald Tusk в підтримку та захист України. Наша розмова сьогодні про відносини України та Польщі, загальноєвропейське співробітництво і спільні дії на захист від агресії Росії", – написав Яценюк.
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Референдум про незалежність України
- 1 грудня 1991 року відбувся всеукраїнський референдум на підтвердження Акту проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року.
- Бюлетень референдуму містив текст Акту проголошення незалежності України та питання: "Чи підтверджуєте ви Акт проголошення незалежності України?" з двома варіантами відповіді: "Так, підтверджую" або "Ні, не підтверджую". 90% українців, які брали участь у голосуванні, висловилися за незалежність нашої країни.
- А сьогодні під час щорічного звернення до Верховної Ради президент Володимир Зеленський заявив, що 30 років тому ми відновили незалежність, а тепер пішли далі. Але він наголошує, що Україна так і не навчилася будувати незалежність від чужого впливу.