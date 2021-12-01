"Польща першою визнала незалежність України": Яценюк зустрівся з Туском

Колишній президент Європейської ради приїхав до Києва поговорити про Україну

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк зустрівся з головою Європейської народної партії, експрезидентом Європейської ради Дональдом Туском, який прибув до України для участі у Київському безпековому форумі. Про це український політик повідомив у Facebook.

За його словами, сьогоднішній Форум присвячений 30-им роковинам національного референдуму, який утвердив державність і непорушність кордонів України.

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"Саме Польща стала першою державою в світі, яка відразу після референдуму визнала незалежність України. Ціную нашу співпрацю та великий внесок Donald Tusk в підтримку та захист України. Наша розмова сьогодні про відносини України та Польщі, загальноєвропейське співробітництво і спільні дії на захист від агресії Росії", – написав Яценюк.

Референдум про незалежність України