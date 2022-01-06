Поліцейський бунт: у Порошенка заявили про головні вимоги до влади

Провальна політика Зеленського змусила звільнитися багатьох поліцейських, заявили в "Європейській солідарності"

Фото: eurosolidarity.org

Масове невдоволення рівнем заробітних плат та масштабний відтік кадрів з лав Національної поліції – це наслідок провальної політики влади Зеленського, яка загрожує національній безпеці і безпеці громадян, йдеться у заяві політичної партії "Європейська солідарність".

Там нагадали, що однією із головних умов реформи поліції була заробітна плата вище середньої для патрульних. Саме це і приваблювало на службу кращих та стало антикорупційних запобіжником, переконані в "ЄС".

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В партії також звернули увагу на нещодавній випадок масових звільнень, який привернув увагу ЗМІ:

"Напередодні 95% особового складу Токмацького відділку поліції написали рапорти на звільнення. Серед головних причин – низький рівень заробітних плат, невиплата 13-ї зарплати, невиплата понаднормових та ковідних доплат і систематичний тиск керівництва для фіктивного підвищення статистики розкриття злочинів. Подібна ситуація спостерігається і в інших відділках по усій країні, що дискредитує саму суть реформи Національної поліції".

Тому "Європейська солідарність" вимагає в терміновому порядку переглянути розмір заробітних плат для патрульних та співробітників Національної поліції, а також виплатити заборгованості за всіма доплатами. Зокрема йдеться і про 13-ту зарплату, яку не видали.

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В партії нагадали, що МВС отримало 98 млрд гривень на 2021 рік. Тож "ЄС" чекатиме на звіт міністра про те, як були витрачені кошти.

Раніше ми писали про поліцейського, який розповів про корупцію у відділку та про незадовільні умови праці і в результаті був звільнений "заднім числом".