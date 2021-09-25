"Пити чи не пити?" – Аваков на відпочинку спантеличив питанням своїх фоловерів

Екс-чиновник зараз перебуває на відпочинку в Італії і веде активну діяльність в соцмережах

Екс-міністр МВС Арсен Аваков в суботу, 25 вересня, шукає чим зайняти себе на відпочинку. Він вирішив провести опитування серед підписників в соцмережі.

Фото з опитувальником він опублікував в Instagram.

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"Пити чи не пити? Ось в чому питання! Ось питання питань суботнього вечора ... Гамлетівська практично драма", – пише Аваков в Мережі.

Арсен Аваков робить селфі відпочинку / Фото: Instagram

88% передплатників порадили випити Арсену Авакову, коли 12% все-таки виявилися проти. А емозді з келихом, очевидно, говорить про те, що екс-чиновник вважає за краще пити вино.

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Відзначимо, що він зараз знаходиться в Італії (Лаціо), судячи з геолокації під фото. І зовсім недавно, він зняв дивне селф-відео серед квітів.

Відставка Авакова

Верховна Рада 15 липня звільнила Авакова з посади голови МВС, підтримавши його заяву. Новим міністром внутрішніх справ став вже екс-нардеп від "Слуги народу" Денис Монастирський.

Арсен Аваков в міністерському кріслі "просидів" більше семи років поспіль, пережив одного і. о. глави держави, двох президентів, чотирьох прем'єрів і п'ять урядів. Але 13 липня як грім серед ясного неба прозвучала новина: глава МВС написав заяву про звільнення за власним бажанням. Особливо підозріло це було, тому що це сталося без скандалів, звинувачень і шуму – він пішов, не зробивши жодної заяви. Це дивно для політика такого масштабу.

Які тільки чутки не ходили про майбутнє звільненого міністра: йому пророкували місце прем'єр-міністра, мера Харкова і навіть керівника Офісу президента замість Єрмака. Пізніше колишній заступник глави МВС Антон Геращенко підтвердив, що Аваков дійсно пішов у відставку на прохання президента Володимира Зеленського.

Як ми вже писали, Аваков на форумі YES зустрівся зі старими друзями. Він вперше після звільнення вибрався в люди на офіційний захід.

Також він встиг і поскандалити. Аваков опублікував в Facebook відео чотирирічної давності, де радник глави ОПУ Олексій Арестович назвав АТО курортом для хлопчиків. Екс-міністр закликав Офіс президента звільнити Арестович.