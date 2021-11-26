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Пересів не вертоліт. Зеленський пояснив, куди подівся його літак

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
26 листопада, 18:18
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Зеленський розповів, що сталося з президентським повітряним флотом і хто винен
Зеленський розповів, чому не літає на президентському літаку / Колаж "Сьогодні"
Зеленський розповів, чому не літає на президентському літаку / Колаж "Сьогодні"

На минулому 26 листопада прес-марафоні президента України Володимира Зеленського стало відомо, чому лідер країни змушений користуватися гелікоптерами міністерств, а не бортами, які надані президенту державою.

Як літає

"Літак президента не працює. Бо наш директор ДУСІ (Держуправління справами – Ред.) не може виділити на це гроші. Знаєте, чому? Тому що всі медіа кричать, не дай Боже, щось витрачається на президента. Я не можу брати інший літак. А тут усі давлять. Директор ДУСі також боїться. І жодних від цього плюсів, окрім того, що тепер усі знають, що немає літака у президента України та (думають – Ред.) така авіація в Україні", – поскаржився журналістам Зеленський.

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Також президент розповів, що за два дні до скандального дня народження глави Офісу президента Андрія Єрмака, зламався президентський гвинтокрил. І знову, за версією Зеленського, це сталося через те, що Держуправління справами не змогло вчасно відремонтувати гелікоптер.

Тоді Офіс президента звернувся до Держслужби з надзвичайних ситуацій і після з'ясування, чи це законно, президент із сім'єю скористався вертольотом рятувальників.

"Ми полетіли двома гвинтокрилами: військовим та ДСНС. Президент ніколи не літає одним гвинтокрилом. На жаль, не дозволено мені літати одним вертольотом. Літають супроводжуючі. Всіх деталей не розповім про снайперів тощо, проте це життя. Був гвинтокрил із супроводом", – розповів Зеленський.

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Скандал

  • Згідно розслідування видання "Українська правда", Єрмак відсвяткував своє 50-річчя у державній резиденції у селищі Гута Івано-Франківської області. Для перевезення гостей, стверджують журналісти, були задіяні гелікоптери ДСНС.
  • В Офісі Президента інформацію про 4-денне відзначення ювілею Андрія Єрмака спростували. Прес-служба ВП повідомила, що День народження він святкував із батьками.
  • Під час прес-марафону Зеленський заявив, що, на жаль, через велику увагу до своєї персони ні він, ні його родина не можуть ніде відпочити у Києві. Тому доводиться літати до Гути, наприклад.

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