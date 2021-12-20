Жодної "зради" не сталося – Яценюк оцінив вимоги Путіна щодо України

Арсеній Яценюк закликав українську владу виступати єдиним фронтом із західними партнерами

"Перше і основне, що може нас захистити, – це сильна Україна і сильні Збройні сили української держави. Друге – це підтримка США і країн – членів ЄС", – наголосив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у програмі "Сьогодні. Підсумки" на телеканалі "Україна".

Арсеній Яценюк закликав українську владу виступати єдиним фронтом із західними партнерами: "Не потрібно цей зверхній і повчальний тон з боку президента до наших партнерів. Якщо у вас є претензії до них, закрийтеся в кімнаті й висловіть всі претензії. А зовнішньо повинен бути єдиний фронт підтримки України".

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Він підкреслив, що президент США Байден відстоює позицію України:

"Жодної "зради" не відбулося. Інакше Путін би не виставляв червоні лінії і не ставив вимоги до Сполучених Штатів Америки і до НАТО, щоб підписати угоду, де Україна не може стати членом Альянсу".

"Для мене ці вимоги означають, що Путін знає, що Україна може стати членом НАТО", - сказав він.

Ситуація, наголосив він, далі загострюється. Адже, за інформацією CNN, високопосадовці США заявили, що у нас є 4 тижні, аби заспокоїти Путіна:

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"І фактично заспокоюванням Путіна і доволі жорсткою позицією щодо захисту України сьогодні опікується президент Сполучених Штатів і країни – члени ЄС".

Крім того, генеральний секретар НАТО заявив, що вони готові говорити з Росією, але "не готові говорити про те, що Росія може мати право вето на членство України в НАТО". "Це доволі чіткі сигнали", - вважає Яценюк.

"Путін сьогодні не прийняв рішення про наступ на Україну. Але ніхто не знає, чи це рішення буде прийнято, чи ні. Нам треба завжди бути готовими до всіх сценаріїв", – наголосив Арсеній Яценюк.