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Недофінансування армії перевищує 2 млрд гривень – Гройсман

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
2 жовтня, 19:12
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Політик зазначив, що отримав відповідь від Міноборони України на офіційний запит
У Міноборони борг перед військовими
У Міноборони борг перед військовими / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство оборони України не має можливості профінансувати поточні потреби української армії на суму понад 2 млрд грн. Про це в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" повідомив лідер партії "Українська Стратегія" Володимир Гройсман.

Він зазначив, що дізнався про борг перед українськими військовими, в тому числі тими, які зараз на передовій, направив офіційний запит до Міністерства оборони, і отримав відповідь.

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"Наші хлопці стоять на захисті? Стоять! Станом на 1 вересня 2021 року Міноборони не мало можливості профінансувати кошти на суму 2,035 млрд грн. Станом на 27 вересня – потреба 2,325 млрд грн, – повідомив Володимир Гройсман. – З Міноборони і військами – штанга! Ми не заслуговуємо такої влади, за яку кожен розраховується".

Держбюджет-2022: основні цифри

Раніше основні показники держбюджету і запланованих показників економіки представив міністр фінансів Сергій Марченко. Він назвав бюджет збалансованим.

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Основні макропоказники:

  • доходи держбюджету: 1,277 трлн грн;
  • витрати держбюджету: 1,465 трлн грн;
  • дефіцит держбюджету 3,5% (5,5% в 2021 році, до 2024 року повинен скласти 2,7%, заявив Марченко);
  • зростання ВВП: 3,8%;
  • номінальний ВВП: 5,368 трлн грн;
  • інфляція: 6,2%;
  • середня зарплата: 15,: 258 грн;
  • курс грн/$: 28,6 / 28,7 грн.

44,21% доходів бюджету складуть надходження від ПДВ. Ще 12,6% – від ПДФО. 10,75% доходів до держбюджету дасть податок на прибуток підприємств.

Основні статті витрат

  • Витрати з держборгу: 574, млрд грн;
  • Безпека і оборона: 319,4 млрд грн (5,95% від ВВП, +52,1 млрд грн за рік);
  • Пенсійне забезпечення: 200 млрд грн до Пенсійного фонду. Також з 1 жовтня 2022 року пенсіонерам у віці 70-75 доплачуватимуть до 300 грн, якщо їх пенсія менше середньої зарплати за 2020 рік, заявив Шмигаль. З березня 2023-го щорічно будуть проводити індексацію цих доплат, додав він.
  • Охорона здоров'я: 193,7 млрд грн (+31 млрд у порівнянні з 2021 роком). Це дозволить встановити мінімальну зарплату лікарям на рівні 20 000 у 2022 році, заявив Шмигаль. Середня зарплата лікаря повинна перевищити 22 500 грн, додав він. Мінімальна зарплата середнього медперсоналу в 2022 році повинна скласти 13 500 грн.
  • Освіта: 185,6 млрд грн (+16,7 млрд грн в порівнянні з 2021 роком). Шмигаль додав, що передбачається зростання зарплат вчителів і зростання в півтора-два рази стипендій студентів.
  • Міністерство оборони: 131 млрд грн (13,4 млрд грн до 2021 року);
  • Розвиток дорожньої інфраструктури: 124 млрд грн;
  • Пільги та субсидії на оплату послуг ЖКГ: 25 млрд грн;
  • наука: 13,8 млрд грн (+1,6 млрд грн);
  • Культура та мистецтво: 13,5 млрд грн (+2,3 млрд грн до 2021 року);
  • Фізкультура і спорт: 11,3 млрд грн (+4,3 млрд грн за умови прийняття законопроекту №5600);
  • Екологія: 11,2 млрд грн.
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Раніше ми повідомляли, скільки Кабмін виділив на соцпідтримку українців.

Також нагадаємо, пенсії в Україні підвищать, але не всім: кого чекають нові доплати до 300 грн.

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